Alineaciones de Alavés y Atlético de Madrid por la LaLiga: formaciones probables

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio de Mendizorroza por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Alavés vs. Atlético de Madrid este sábado 10 de octubre en el Estadio de Mendizorroza desde las 08:15 de México, 11:15 de Argentina, 16:15 de España por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Alavés y Atlético de Madrid

Alavés:

Facundo Garces (rotura de ligamentos cruzados)

Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)

Atlético de Madrid:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Cómo llegan Alavés y Atlético de Madrid

Alavés viene de empatar 0-0 con Athletic Bilbao y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Atlético de Madrid viene de ganarle 2-1 a Real Madrid y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Alavés y Atlético de Madrid

Alavés (5-3-2): Antonio Sivera, Abde Rebbach, Nicolás Valentini, Jonny Otto, Facundo Tenaglia, Angel Hidalgo, Pablo Ibáñez, Denis Suárez, Antonio Blanco, Lucas Boye, Toni Martínez. DT: Quique Flores.

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Atlético de Madrid (4-2-3-1): Jan Oblak, Alex Grimaldo, Dávid Hancko, Cristian Romero, Marc Pubill, Lee Kang-in, Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Álex Baena, Giuliano Simeone, Ademola Lookman. DT: Diego Simeone.

Suplentes de Alavés: Mariano Diaz, Ander Guevara, Carlos Benavidez, Ville Koski, Youssef Enriquez, Hugo Novoa, Adrian Rodriguez, Miguel Rodríguez, Selu Diallo, Xanet Oláiz Ibarzábal, Izei Hernández Cañas, Ruben Montero, Carles Aleñá, Aitor Mañas.

Suplentes de Atlético de Madrid: Jonathan David, Juan Musso, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza Martinez Moya, Koke, Arnau Ortiz, Julián Alvarez, Morten Hjulmand, Robin Le Normand, Jorge Domínguez, Jorge Castillo, Pablo Barrios, Daniel Martínez Moreno, Alexander Sorloth.

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La previa de Alavés y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber