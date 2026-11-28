Elche y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche recibe a Atlético de Madrid este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero.

Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Elche tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Elche empató 1-1 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 19° con 11 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Betis.

Atlético de Madrid viene de ganar 2-0 como local ante Viking. El equipo ocupa el puesto 3 con 31 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Getafe.

El historial entre Elche y Atlético de Madrid

Elche y Atlético de Madrid se enfrentaron 19 veces en los últimos años: 4 triunfos de Elche, 13 de Atlético de Madrid y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/04/2026 Elche vs. Atlético de Madrid 3-2 Primera División 23/08/2025 Atlético de Madrid vs. Elche 1-1 Primera División 15/01/2025 Elche vs. Atlético de Madrid 0-4 Copa del Rey 14/05/2023 Elche vs. Atlético de Madrid 1-0 Primera División 29/12/2022 Atlético de Madrid vs. Elche 2-0 Primera División 11/05/2022 Elche vs. Atlético de Madrid 0-2 Primera División 22/08/2021 Atlético de Madrid vs. Elche 1-0 Primera División 01/05/2021 Elche vs. Atlético de Madrid 0-1 Primera División 19/12/2020 Atlético de Madrid vs. Elche 3-1 Primera División 29/11/2017 Atlético de Madrid vs. Elche 3-0 Copa del Rey

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Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Betis vs. Rayo Vallecano Sábado 28 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Málaga vs. Athletic Bilbao Sábado 28 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Real Madrid vs. Alavés Sábado 28 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Valencia vs. Osasuna Domingo 29 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Deportivo La Coruña vs. Barcelona Domingo 29 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Celta vs. Villarreal Domingo 29 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Real Sociedad vs. Sevilla Domingo 29 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Espanyol vs. Getafe Lunes 30 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis