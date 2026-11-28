Elche y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio Martínez Valero por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Elche recibe a Atlético de Madrid este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. Elche viene de empatar 1-1 con Levante y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 3-0 a Getafe y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Elche y Atlético de Madrid

Elche (4-3-3): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo, Gonzalo Villar, Martim Neto, Javier Morcillo, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.

Atlético de Madrid (4-2-3-1): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Pablo Barrios, Lee Kang-in, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Álex Baena. DT: Diego Simeone.

Bajas y ausentes de Elche y Atlético de Madrid

Elche:

Adam Boayar (ausencia)

Thomas Lemar (lesión muscular; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Yago Santiago (lesión de rodilla)

Atlético de Madrid:

Alexander Sørloth (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Ademola Lookman (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Jorge Domínguez (ausencia; vuelve en 5 fechas)

La previa de Elche y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España

11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España Estadio: Estadio Martínez Valero

Estadio Martínez Valero Historial: 19 cruces — Elche ganó 4, Atlético de Madrid ganó 13 y empataron 2

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