Elche recibe a Atlético de Madrid este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. Elche viene de empatar 1-1 con Levante y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 3-0 a Getafe y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Elche y Atlético de Madrid
Elche (4-3-3): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo, Gonzalo Villar, Martim Neto, Javier Morcillo, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.
Atlético de Madrid (4-2-3-1): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Pablo Barrios, Lee Kang-in, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Álex Baena. DT: Diego Simeone.
Bajas y ausentes de Elche y Atlético de Madrid
Elche:
- Adam Boayar (ausencia)
- Thomas Lemar (lesión muscular; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Yago Santiago (lesión de rodilla)
Atlético de Madrid:
- Alexander Sørloth (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Ademola Lookman (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
- Jorge Domínguez (ausencia; vuelve en 5 fechas)
La previa de Elche y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: Estadio Martínez Valero
- Historial: 19 cruces — Elche ganó 4, Atlético de Madrid ganó 13 y empataron 2
- Último antecedente: 22/04/2026: Elche 3-2 Atlético de Madrid
- Próximo partido de Elche: vs. Osasuna, domingo 6 de diciembre
- Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Barcelona, miércoles 2 de diciembre