Dónde ver EN VIVO Alavés vs. Atlético de Madrid por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Alavés recibe a Atlético de Madrid este sábado 10 de octubre en el Estadio de Mendizorroza por la octava jornada de la LaLiga.
Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Alavés tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 11:15 hs
- Colombia: 09:15 hs
- Perú: 09:15 hs
- Chile: 11:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Alavés empató 0-0 como visitante ante Athletic Bilbao. El conjunto marcha 6° con 11 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Valencia.
Atlético de Madrid viene de ganar 2-1 como local ante Real Madrid. El equipo ocupa el puesto 2 con 16 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Osasuna.
El historial entre Alavés y Atlético de Madrid
Alavés y Atlético de Madrid se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Alavés, 2 de Atlético de Madrid y 2 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/01/2026
|Atlético de Madrid vs. Alavés
|1-0
|LaLiga 25/26
|30/08/2025
|Alavés vs. Atlético de Madrid
|1-1
|LaLiga 25/26
|03/05/2025
|Alavés vs. Atlético de Madrid
|0-0
|2024-25
|23/11/2024
|Atlético de Madrid vs. Alavés
|2-1
|2024-25
|21/04/2024
|Alavés vs. Atlético de Madrid
|2-0
|2023-24
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Málaga vs. Espanyol
|Viernes 9 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao
|Sábado 10 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Barcelona vs. Getafe
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Villarreal
|Sábado 10 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Elche vs. Celta
|Domingo 11 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 11 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Betis vs. Osasuna
|Domingo 11 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Racing de Santander vs. Valencia
|Domingo 11 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Sevilla
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Alavés suma 11 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 16 puntos tras vencer a Real Madrid, Osasuna y Real Sociedad.