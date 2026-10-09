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Dónde ver EN VIVO Alavés vs. Atlético de Madrid por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alaves vs. Atlético, LaLiga
Alaves vs. Atlético, LaLiga

Alavés recibe a Atlético de Madrid este sábado 10 de octubre en el Estadio de Mendizorroza por la octava jornada de la LaLiga.

Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Alavés tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:15 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:15 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:15 hs
  • Argentina: 11:15 hs
  • Colombia: 09:15 hs
  • Perú: 09:15 hs
  • Chile: 11:15 hs
  • España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Alavés empató 0-0 como visitante ante Athletic Bilbao. El conjunto marcha 6° con 11 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Valencia.

Atlético de Madrid viene de ganar 2-1 como local ante Real Madrid. El equipo ocupa el puesto 2 con 16 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Osasuna.

El historial entre Alavés y Atlético de Madrid

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Alavés, 2 de Atlético de Madrid y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/01/2026Atlético de Madrid vs. Alavés1-0LaLiga 25/26
30/08/2025Alavés vs. Atlético de Madrid1-1LaLiga 25/26
03/05/2025Alavés vs. Atlético de Madrid0-02024-25
23/11/2024Atlético de Madrid vs. Alavés2-12024-25
21/04/2024Alavés vs. Atlético de Madrid2-02023-24

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Málaga vs. EspanyolViernes 9 de octubre13:0016:0021:00
Rayo Vallecano vs. Athletic BilbaoSábado 10 de octubre06:0009:0014:00
Barcelona vs. GetafeSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. VillarrealSábado 10 de octubre13:0016:0021:00
Elche vs. CeltaDomingo 11 de octubre06:0009:0014:00
Real Sociedad vs. Deportivo La CoruñaDomingo 11 de octubre08:1511:1516:15
Betis vs. OsasunaDomingo 11 de octubre10:3013:3018:30
Racing de Santander vs. ValenciaDomingo 11 de octubre13:0016:0021:00
Levante vs. SevillaLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Alavés suma 11 puntos en el torneo.
  • Atlético de Madrid suma 16 puntos tras vencer a Real Madrid, Osasuna y Real Sociedad.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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