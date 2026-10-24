Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético de Madrid recibe a Deportivo La Coruña este sábado 24 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Deportivo La Coruña tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Atlético de Madrid ganó 1-0 como visitante ante Espanyol en la fecha anterior. Atlético de Madrid está 2° en la tabla con 22 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Alavés.

En su último compromiso, Deportivo La Coruña empató 1-1 como local ante Levante. El conjunto marcha 9° con 11 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Real Sociedad.

El historial entre Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 triunfos de Atlético de Madrid y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/01/2026 Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid 0-1 2025/2026 01/04/2018 Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña 1-0 2017/2018 04/11/2017 Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid 0-1 2017/2018 02/03/2017 Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid 1-1 2016/2017 25/09/2016 Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña 1-0 2016/2017

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Rayo Vallecano vs. Elche Sábado 24 de octubre 06:00 09:00 14:00 Racing de Santander vs. Espanyol Sábado 24 de octubre 08:15 11:15 16:15 Valencia vs. Villarreal Sábado 24 de octubre 10:30 13:30 18:30 Athletic Bilbao vs. Getafe Domingo 25 de octubre 07:00 10:00 14:00 Celta vs. Betis Domingo 25 de octubre 09:15 12:15 16:15 Real Sociedad vs. Levante Domingo 25 de octubre 11:30 14:30 18:30 Barcelona vs. Real Madrid Domingo 25 de octubre 14:00 17:00 21:00 Sevilla vs. Osasuna Lunes 26 de octubre 14:00 17:00 21:00

En síntesis