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Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético vs. Deportivo, LaLiga
Atlético vs. Deportivo, LaLiga

Atlético de Madrid recibe a Deportivo La Coruña este sábado 24 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Deportivo La Coruña tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Atlético de Madrid ganó 1-0 como visitante ante Espanyol en la fecha anterior. Atlético de Madrid está 2° en la tabla con 22 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Alavés.

En su último compromiso, Deportivo La Coruña empató 1-1 como local ante Levante. El conjunto marcha 9° con 11 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Real Sociedad.

El historial entre Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 triunfos de Atlético de Madrid y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/01/2026Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid0-12025/2026
01/04/2018Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña1-02017/2018
04/11/2017Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid0-12017/2018
02/03/2017Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid1-12016/2017
25/09/2016Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña1-02016/2017

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Rayo Vallecano vs. ElcheSábado 24 de octubre06:0009:0014:00
Racing de Santander vs. EspanyolSábado 24 de octubre08:1511:1516:15
Valencia vs. VillarrealSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Athletic Bilbao vs. GetafeDomingo 25 de octubre07:0010:0014:00
Celta vs. BetisDomingo 25 de octubre09:1512:1516:15
Real Sociedad vs. LevanteDomingo 25 de octubre11:3014:3018:30
Barcelona vs. Real MadridDomingo 25 de octubre14:0017:0021:00
Sevilla vs. OsasunaLunes 26 de octubre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Atlético de Madrid suma 22 puntos tras vencer a Espanyol, Alavés y Real Madrid.
  • Deportivo La Coruña suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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