Deportivo La Coruña y Barcelona se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Estadio Riazor por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportivo La Coruña recibe a Barcelona este domingo 29 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riazor. Deportivo La Coruña viene de caer 1-3 ante Alavés y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Barcelona viene de ganarle 3-2 a Villarreal y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportivo La Coruña y Barcelona

Deportivo La Coruña (4-4-2): Leo Román, Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci, Marc Casadó, Yeremay Hernández, Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Antonio Hidalgo.

Barcelona (4-3-3): Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Frenkie De Jong, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.

Bajas y ausentes de Deportivo La Coruña y Barcelona

Deportivo La Coruña:

Bright Ede (lesión isquiotibial)

Barcelona:

Álex Balde (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Mirza Catovic (ausencia; vuelve a mediados de abril de 2027)

Xavi Espart (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)

Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)

Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Jordi Pesquer (ausencia; vuelve en 5 fechas)

Fermín López (expulsión; vuelve en 2 fechas)

La previa de Deportivo La Coruña y Barcelona: todo lo que hay que saber

Día: domingo 29 de noviembre

domingo 29 de noviembre Hora: 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España

09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España Estadio: Estadio Riazor

Estadio Riazor Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Racing de Santander, sábado 5 de diciembre

vs. Racing de Santander, sábado 5 de diciembre Próximo partido de Barcelona: vs. Atlético de Madrid, miércoles 2 de diciembre