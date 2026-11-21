Alavés y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alavés recibe a Deportivo La Coruña este sábado 21 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Alavés empató 0-0 como visitante ante Sevilla. El conjunto marcha 13° con 13 puntos. Antes perdió 1-6 como visitante ante Barcelona.

Deportivo La Coruña viene de empatar 0-0 como visitante ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 9 con 15 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Osasuna.

El historial entre Alavés y Deportivo La Coruña

Alavés y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Alavés, 1 de Deportivo La Coruña y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/01/2021 Deportivo La Coruña vs. Alavés 0-1 2020/2021 17/02/2018 Alavés vs. Deportivo La Coruña 1-0 2017/2018 20/09/2017 Deportivo La Coruña vs. Alavés 1-0 2017/2018 18/02/2017 Deportivo La Coruña vs. Alavés 0-1 2016/2017 11/01/2017 Alavés vs. Deportivo La Coruña 1-1 2016/2017

Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Rayo Vallecano vs. Valencia Sábado 21 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Sevilla vs. Betis Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Real Madrid vs. Celta Sábado 21 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Barcelona vs. Villarreal Domingo 22 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Sociedad Domingo 22 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Osasuna vs. Málaga Domingo 22 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Getafe vs. Atlético de Madrid Domingo 22 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Levante vs. Elche Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

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En síntesis