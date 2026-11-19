Deco, director deportivo del club, no negó que el dinero por el uruguayo caería de manera más que positiva en la economía del Barcelona.

No parece ser el mejor momento para los latinoamericanos en el Fútbol Club Barcelona. Jornadas atrás el presidente Joan Laporta hablaba de la trama Julián Alvarez como algo descartado hasta nuevo aviso. Ahora el director deportivo Deco se expresó sobre el futuro de Ronald Araujo en el Liverpool y no descartó ver con buenos ojos su venta definitiva a la Premier League de Inglaterra.

Recordemos que el uruguayo se encuentra cedido en Anfield hasta el 30 de junio del año 2027. Lo hace con una opción de compra de 55 millones de euros que ni mucho menos es prohibitiva para el Liverpool. Deco no negó que existen chances más que concretas de que el Barcelona vea con buenos ojos su salida definitiva del club tras unas últimas temporadas difíciles para Ronald Araujo en el Camp Nou.

“Estoy contento por Ronald Araújo. Queremos lo mejor para el club. Es un capitán en los últimos años. Si está feliz y decide quedarse y, si nos va bien, estaremos contentos. Y un poco de dinero tampoco nos iría mal”, palabras del director deportivo del Barcelona en las últimas horas. Recordemos que al existir una opción de compra en su cesión al equipo británico no tiene que haber un acuerdo entre todas las partes involucradas para que esto se haga oficial.

Las palabras del director deportivo del Barcelona llegan después de las que diese Joan Laporta sobre Julián Alvarez. En la previa del encuentro entre Atlético de Madrid y los blaugranas, el presidente del club catalán descartó de manera definitiva volver a apostar por el argentino a corto plazo. Se pretende recuperar las buenas relaciones con el club colchonero tras un verano más que cargado de tensión por las propias palabras de La Araña.

Barcelona no descarta un futuro sin Julián Alvarez o Ronald Araújo: GETTY

“Las relaciones son buenas, tanto a nivel institucional como personal, y queremos que sigan así. Pasamos por un periodo difícil, pero tenemos una buena relación y aprecio mutuo. Julián es jugador del Atlético de Madrid, no nuestro. Y como han dicho nuestro director técnico y Simeone, han restado importancia a la situación, así que el asunto está zanjado”, declaraba Laporta semanas atrás y antes de la llegada del último parón de selecciones del año 2026.

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Ronald Araujo todavía no piensa en Barcelona

El uruguayo ha vuelto a encontrar su mejor versión. No vivió años sencillos e incluso reveló todos los problemas de salud mental que sufrió en el camino. El entrenador Andoni Iraola seguramente le use de titular este fin de semana en el clásico frente al Manchester United. Tras sumar sus primeros 15 partidos en Merseyside y donde ya ha marcado dos goles, el charrúa pide calma a la hora de tomar decisiones sobre su futuro.

“Es demasiado pronto para hablar de ello. Quiero agradecer a todos el cariño que me han demostrado, porque me ha ayudado muchísimo. Que me quede o no en el Liverpool no depende únicamente de mí”, palabras del propio Ronald Araujo alrededor de la posibilidad de quedarse en la Premier League cuando termine el 30 de junio del año 2027. Trama abierta.

Datos claves

Deco reconoció que una venta de Ronald Araujo ayudaría económicamente al FC Barcelona .

reconoció que una venta de ayudaría económicamente al . Ronald Araujo está cedido en el Liverpool hasta el 30 de junio de 2027 con opción de compra de 55 millones .

está cedido en el hasta el con opción de compra de . Ronald Araujo suma 15 partidos y dos goles con el Liverpool dirigido por Andoni Iraola.