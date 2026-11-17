El argentino, leyenda del Atlético Madrid, asegura que los rojiblancos son los responsables del momento de Julián Alvarez sobre el césped.

Pocos jugadores conocen de manera tan profunda la identidad del Atlético de Madrid. Maxi Rodríguez habló a lo largo de las últimas horas sobre el presente de los rojiblancos y se hizo especial hincapié en toda la saga Julián Alvarez. A diferencia de buena parte de la opinión pública en España, sentencia que el mayor culpable del presente de La Araña no es otro que el equipo donde se encuentra hasta nuevo aviso.

“No estoy ahí, luego es difícil conocer la situación exactamente. Lo que sí pienso es que en cualquier club se trata siempre de llegar a un acuerdo, hablarlo antes… Julián es patrimonio de la entidad, y todos los colchoneros le necesitan. Además, él quiere hacer las cosas bien en el Atlético. Hablamos de un goleador total, y el Atleti le necesita más que nunca. Es un atacante importante. Sí, escuché que luego pidió disculpas… Dijo que no era el momento ni las formas. Esto y lo otro”, empezaba Maxi Rodríguez en Diario AS alrededor de los hechos ocurridos después de la Copa del Mundo.

El extremo que pasase y brillase por el Atlético de Madrid durante la década pasada no duda. Entiende que los rojiblancos tuvieran un enojo general con Julián Alvarez. Pero ni mucho menos la forma en la cual se evitó desescalar una situación que tiene al futbolista en uno de los momentos más bajos desde su llegada al Viejo Continente. Nadie gana, pero por encima de todo se ve perjudicado el colectivo de Diego Pablo Simeone.

“Creo que se debería haber tenido un poco más de cintura para no llegar hasta ahí. Al final, quien termina perdiendo es el club, que es quien necesita sus goles. El jugador también quiere estar feliz, sentirse importante. Esto le haría bien al club, porque si el día de mañana decide venderlo, pues lo hará cuando haga más goles, de la mejor manera, pues. En estos casos creo que la culpa es mutua”, más reflexiones de Maxi Rodríguez alrededor de lo ocurrido.

Para Maxi Rodríguez, Julián Alvarez tiene todo para triunfar en Atlético Madrid: GETTY

Julián Alvarez ya ha tomado cartas en el asunto. Los cambios alrededor de su representación pretenden consolidar una paz con el Atlético de Madrid que fue imposible durante buena parte del verano. Para Maxi Rodríguez a todas las partes les conviene cerrar lo antes posible un capítulo oscuro y donde entiende que ni mucho menos el Barcelona es el gran perdedor a pesar de no haberse podido quedar con el ex-River Plate.

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Para Maxi, Atlético es el más perjudicado de la saga

“Lo tendrían que haber resuelto internamente, sin exponerse tanto. Aquí ha perdido el club. El ambiente no ha sido bueno. Los dos deberían haberlo manejado de otra manera, insisto. Si los futbolistas están bien, aumenta su valor, se monetizan más. Eso beneficia al club, y viceversa… Hay que ser más inteligente”, avanzó reflexiones con Diario AS.

En lo que va de temporada, Julián Alvarez acumula un total de solo dos goles a lo largo de 12 partidos oficiales. Aparte, la última temporada anotó 20 en un total de 49 encuentros. Para Maxi Rodríguez se hace vital recuperar la mejor sensación y relación entre todas las partes involucradas para evitar devaluar al mayor activo que entiende que tiene la plantilla de Diego Simeone.

Datos claves

Maxi Rodríguez responsabilizó al Atlético de Madrid por la gestión del caso Julian Alvarez .

responsabilizó al por la gestión del caso . Julian Alvarez suma dos goles en 12 partidos oficiales disputados en la presente temporada.

suma en disputados en la presente temporada. Julian Alvarez anotó 20 goles en 49 encuentros durante la campaña anterior con el Atlético