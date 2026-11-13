El presente de Julián Alvarez pasa lejos del Atlético de Madrid y en la Selección Argentina. El último fin de semana se midió con el Barcelona de cara a un partido vital por la lucha del liderato de LaLiga. En la previa del choque, desde BOLAVIP hablamos con los hinchas blaugranas alrededor de la posibilidad de volver a buscar el fichaje de La Araña para el próximo verano.

“Sí, obviamente que lo esperamos con ansias. No se dio su fichaje el año pasado pero lo esperamos… Pues sinceramente el año pasado estaba en un mejor nivel para entrar en esta plantilla. Como está rindiendo ahora, y teniendo a Raphinha, yo honestamente no sé si haga falta ese perfil. A lo mejor otro perfil sí. Si nos piden 150 millones por Julián no lo veo”, empezaban respondiendo los aficionados catalanes alrededor de la posibilidad de volver a intentar el fichaje del argentino dentro de algunos meses.

Recordemos que después de la última edición de la Copa del Mundo, el Barcelona y el Atlético de Madrid vivieron momentos más que tensos alrededor del futuro de Julián Alvarez. Este de momento ha manifestado su perdón a la afición colchonera por sus palabras en pleno verano. También ha cambiado de agente a la espera de poder solventar su futuro en la capital española. No son pocos los hinchas del equipo catalán que consideran que el tren pasa solamente una vez en cuanto a la posibilidad de poder llegar al líder de LaLiga.

“Yo creo que nos saldría un João Félix si lo fichamos. Que se lo queden aquí y se lo coman… Ya se pasó el tren del Barcelona. Tenemos más delanteros que dan la talla… Yo de momento estoy feliz con Raphinha. Julián es muy bueno, pero ahora mismo con Raphinha vamos sobrados. No lo necesitamos… Ahora no es prioridad, pero nos vendría bien… Yo creo que es un jugador sobrevalorado, no creo que nos haga falta”, más reflexiones sobre el argentino y la posibilidad de volver a incorporarle.

Recordemos que Julián Alvarez tiene contrato hasta el año 2030 en el Atlético de Madrid. También que el Barcelona de momento no le echa en falta teniendo en cuenta el momento goleador que vive en nombres como Raphinha o Lamine Yamal. Se espera que el cambio de representación en su entorno pueda darle una mejor relación con los colchoneros. El próximo año se espera que vuelva a haber diferentes rumores alrededor de su posible salida.

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Barcelona y Atlético descartan nuevas negociaciones por Julián

“El asunto de Julián y el Barcelona quedó zanjado en su momento. Dijimos lo que teníamos que decir y ya no hay necesidad de hablar de Julián. Lo que tenga que demostrar, lo tiene que demostrar en el campo. Estoy seguro de que será la estrella del partido. El Barcelona es uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor”, palabras de Enrique Cerezo como presidente del Atlético de Madrid antes del duelo con los culés el pasado fin de semana.

Joan Laporta apoyó esta postura de los rojiblancos. Por lo pronto y hasta nuevo aviso, nadie en el Camp Nou sigue considerando el arribo de La Araña: “Las relaciones son buenas, tanto a nivel institucional como personal, y queremos que sigan así. Pasamos por un periodo difícil, pero tenemos una buena relación y aprecio mutuo. Julián es jugador del Atlético de Madrid, no nuestro. Y como han dicho nuestro director técnico y Simeone, han restado importancia a la situación, así que el asunto está zanjado”.

Datos claves

Julian Alvarez tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta el año 2030 .

tiene contrato vigente con el hasta el año . Enrique Cerezo y Joan Laporta descartaron nuevas negociaciones entre Atlético de Madrid y Barcelona .

y descartaron nuevas negociaciones entre y . Los aficionados del Barcelona priorizan el rendimiento actual de Raphinha frente a fichar a Alvarez.