De un momento a otro pasaron de ser uno de los principales contendientes a quedarse con Justin Verlander y Eduardo Rodríguez a ser rechazados por el pitcher nacido en Venezuela. Los Angeles Dodgers de Julio Urías y compañía se convirtieron en tendencia y Dave Roberts no dudó en salir a responderle al lanzador estelar de la MLB que rechazó al equipo californiano.

¡Oh, oh! La fecha límite de intercambios en la temporada MLB 2023 llegó a su fin y una noticia bomba estuvo a punto de explotar: los Dodgers tienen un acuerdo con Detroit Tigers por el pitcher zurdo Rodríguez. Urías, Clayton Kershaw y el recien llegado Lance Lynn, se empezaban a ilusionar con tener otro abridor estelar, pero el lanzador venezolano dijo: ¡Un momento!

“Los Dodgers de Los Ángeles y los Tigres de Detroit tenían un intercambio por el abridor zurdo Eduardo Rodríguez, pero Rodríguez invocó su cláusula de no intercambio de 10 equipos que incluía a los Dodgers y el acuerdo ahora está muerto, según le dijeron las fuentes a ESPN”, publicó el periodista Jeff Passan y la respuesta de Dave Roberts estaba por llegar.

Según una fuente de Fabian Ardaya, del portal The Athletic, Rodríguez no quiso firmar con los Dodgers porque el deseo era estar cerca de su familia en la costa este de Estados Unidos. Dicho esto, el manager de Julio Urías y compañía no dudó en manifestar su sorpresa por la no llegada de un pitcher que ya supo ser campeón de la Serie Mundial 2018 con Boston Red Sox.

Roberts le responde a Eduardo Rodríguez por rechazar a los Dodgers

Matthew Moreno, editor de la cuenta de Twitter Dodger Blue, publicó que Dave Roberts estaba un poco sorprendido por el hecho de que Eduardo Rodríguez bloqueara su intercambio a Los Angeles Dodgers. El periodista mencionado también dio a conocer cuál fue la respuesta del manager de Julio Urías y compañía al pitcher venezolano por rechazar al equipo californiano: “Obviamente no sé qué está pasando en su vida, su mente y su nivel de comodidad”.