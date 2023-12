De un momento a otro pasó de ser la estrella de la rotación del equipo a dejar de jugar por una licencia administrativa al ser investigado por la Policía. Hay novedades sobre el caso de Julio Urías y la noticia justo llegó para Los Angeles Dodgers tras firmar a Shohei Ohtani: el MVP de la Liga Americana de la MLB.

Mientras que los Dodgers no paraban de ser tendencia en las redes sociales por confirmar el contrato que le dieron a Othani por 10 años y $700 millones de dólares, Urías está cada vez más cerca de conocer qué será de su futuro tanto en el equipo de Los Ángeles como en las Grandes Ligas.

Recordemos… Julio Urías fue arrestado el 3 de septiembre de 2023 por causarle una lesión corporal a su pareja según indicó el Departamento de Seguridad Pública de Estados Unidos. El pitcher, nacido en México, estuvo en prisión, pero al pagar una fianza de US$50.000 quedó en libertad. Sin embargo, Los Angeles Dodgers lo sacaron del roster para el resto de la temporada MLB 2023.

“No puedo hablar mucho al respecto, sólo sé que todos estamos igual de decepcionados que la afición mexicana en toda esta situación. No tengo la información suficiente, no he visto ningún video, como dije, estoy muy triste de esta situación y todos tenemos que lidiar con ella”, le dijo Dave Roberts, manager de los Dodgers, al canal TUDN en septiembre de 2023 sobre la investigación a Urías.

La narrativa en el mundo de la MLB es que va a ser muy difícil volver a ver a Julio Urías en una lomita de las Grandes Ligas, ya que en 2019 también había sido arrestado por presunta violencia doméstica. Ya hay novedades al respecto, mientras que más de un aficionado de Los Angeles Dodgers lamenta las victorias que hubieran llegado con el pitcher mexicano y Shohei Ohtani en la rotación del equipo.

La noticia que Dodgers recibió sobre el caso de Urías tras firmar a Ohtani

Luego de romper el mercado de la MLB al firmar a Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers recibió la noticia que el caso policial de Julio Urías por ser arrestado bajo la sospecha de un delito grave de violencia doméstica pasó a la siguiente etapa del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que luego de haber recibido una investigación completa por parte de las autoridades, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles tendrá que decidir si acusa o no al pitcher mexicano por lo sucedido con su pareja el 3 de septiembre de 2023.

El futuro de Julio Urías es incierto en la MLB

A la espera de recibir o no formalmente una acusación por violencia doméstica, Julio Urías pasaría a ser agente libre en la MLB, ya que finalizó su contrato con Los Angeles Dodgers. Con el antecedente que fue suspendido con 20 juegos en el 2019, en el caso de volver a ser sancionado por las Grandes Ligas sería el primer pelotero en recibir dos sanciones desde que se crearon las políticas de la liga en 2015. Por ese motivo, el futuro de Urías sigue siendo aún más incierto.