Las informaciones de un posible fichaje de Messi por Newell’s son rápidamente desactivadas se habla hasta de una posible renovación en Miami.

El periodista Gonzalo Calvigioni aseguró a lo largo de las últimas horas que Lionel Messi analiza por primera vez en su carrera un posible movimiento que le lleve a Newell’s Old Boys de Rosario. Rápidamente estas informaciones han sido desactivadas por Fabrizio Romano al otro lado del planeta. Descarta que el excapitán de la Selección Argentina llegue al sur del continente. Ni mucho menos descarta que incluso se dé su renovación con Inter Miami.

El periodista italiano señala que en este momento Messi no analiza ningún cambio de equipo. Su contrato termina en el año 2028 en un Inter Miami que se ha convertido en su nuevo hogar en todos los sentidos. Incluso abrió la puerta a una renovación que permita al ex Fútbol Club Barcelona o Paris Saint-Germain continuar ligado a la entidad de David Beckham más allá de finales del mes de diciembre de dicho año.

Fabrizio Romano expuso los motivos detrás de esta postura de Messi. Dejó en claro que el argentino se siente más que cómodo en Miami y que su familia sería un punto vital a la hora de pensar en un nuevo destino. Proyectos como la Messi Cup e igualmente la expansión de todo el Inter Miami a nivel comercial y deportivo son fundamentales para entender cómo la puerta a una posible llegada a Newell’s Old Boys de Rosario no se encuentra abierta ahora mismo.

No es ni mucho menos la primera vez que Messi y Newell’s suenan en la misma línea. Durante años se ha soñado en la ciudad de Rosario con la posibilidad de incorporar al que para muchos supone el mejor jugador de todos los tiempos. De momento este escenario parece absolutamente descartado pensando en el mes de enero del año 2027.

Romano descarta un futuro cercano de Messi en Newell’s: GETTY

Romano dejó en claro que ni siquiera existen negociaciones entre ambas partes para buscar su llegada al fútbol argentino. Dejó en claro que Messi se encuentra focalizado en el presente deportivo del equipo y en sus proyectos personales. Verle en el Coloso del Parque es ahora mismo solamente una ilusión; veremos si en un futuro puede materializarse.

Publicidad

Datos claves