Inter Miami y Cincinnati igualaron a dos goles por la Florida. Un encuentro donde Lionel Andrés Messi no pudo anotar y donde la posibilidad de ver a la franquicia de David Beckham en la próxima edición de la Concachampions ha quedado comprometida. Estas son las vías que le quedan al equipo del Kily González para meterse en la próxima edición del torneo internacional de Norteamérica.

Hasta cuatro cupos recibe la MLS para meterse en el torneo que reúne a los mejores equipos de todos los países de Centroamérica y Norteamérica. Las plazas para clasificar se reparten entre el campeón de la MLS, el ganador de la Supporters’ Shield e igualmente el tercer y cuarto mejor clasificado de toda la temporada en cuanto a puntos se refiere. Ahora mismo el Inter Miami es tercero de su conferencia y se ha quedado sin margen de error.

La primera fórmula para ver a Messi con fútbol internacional en el año 2027 pasa por que el Inter Miami se consagre como campeón de la MLS. Es el título que defiende el equipo de la Florida después de ganarlo el año pasado frente a Vancouver. Ya se sabe que no podrá acceder a la Concachampions producto de una Supporters’ Shield que ha quedado en manos de Nashville. Si bien necesita terminar por encima de New England Revolution para entrar a los playoffs con más chances de asegurar su presencia en dicho torneo, puede que hasta incluso los rivales de La Pulga le echen una mano para verle el año que viene en el ámbito internacional.

58 puntos tiene New England Revolution por los 56 del Inter Miami en cuanto a la clasificación de la Conferencia Este se refiere. En caso de que las garzas no puedan superar a este rival durante la primera ronda de la MLS y no salgan campeones de la MLS Cup, tendrán que hacerle fuerza tanto al líder de la Conferencia Oeste como a Nashville como ganador de la Supporters’ Shield. Si cualquiera de estas franquicias sale campeón a final de año, liberará un cupo por medio de la tabla anual.

Inter Miami no pudo derrotar a Cincinnati: GETTY

Detrás del Inter Miami en la Conferencia Este surge en este momento Chicago Fire. Bajo ningún contexto las garzas pueden perder su tercera posición en la tabla general y la primera fase de la MLS si es que no quieren depender mera y absolutamente de su rendimiento en los playoffs. Quedan dos batallas antes de la llegada de los partidos de eliminación directa de postemporada.

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Dos batallas más para Inter Miami

La primera será el próximo 1 de noviembre frente a New England Revolution como visitante. En caso de ganar, Messi y el Inter Miami se colocarán como segundos de la conferencia. Podrán asegurar dicha plaza si también derrotan el próximo 7 de noviembre a Charlotte FC como local. Se vienen dos auténticas finales pensando en asegurar la presencia de La Pulga en la Concachampions 2027.

En lo que va de temporada Messi suma un total de 25 goles oficiales. Parece prácticamente imposible pensar que pueda superar el récord de Carlos Vela con 34 en la primera fase del torneo allá por el año 2019. A todos estos gritos sagrados se le suman 12 asistencias en 29 encuentros de una primera fase de la MLS donde La Pulga sigue siendo un jugador con más goles generados por sus piernas. Verle en la Concachampions implica ganar mucho de lo que viene por delante.

Datos claves

Inter Miami empató 2 a 2 contra FC Cincinnati y comprometió su boleto internacional.

empató contra FC Cincinnati y comprometió su boleto internacional. Lionel Messi registra 25 goles y 12 asistencias en la temporada regular de MLS.

registra y en la temporada regular de MLS. Inter Miami suma 56 puntos en la Conferencia Este detrás de New England Revolution.