El argentino no dijo presente por Londres en una jornada donde se entiende que ya no le veremos en el futuro. Eso sí, Messi hizo historia.

Lionel Messi fue una de las grandes ausencias en una gala del Balón de Oro que ya pertenece a Harry Kane. El británico se terminó consagrando como mejor jugador de la temporada 2025-2026. En cuanto al futbolista del Inter Miami se refiere, este se mete en la historia grande producto de una dominación dentro del top ten que solamente dos jugadores consiguieron con mayores datos desde que se tienen registros.

A sus 39 años y cuatro meses Messi se convierte en el tercer futbolista más veterano en meterse dentro de los 10 mejores jugadores de una gala del Balón de Oro. Si tenemos solamente en cuenta los registros del siglo XXI, únicamente Gianluigi Buffon a sus 39 años y 3 meses durante el año 2017 puede superar al argentino. En aquella campaña el guardameta de la Juventus fue campeón a nivel nacional y llegó a la final de la UEFA Champions League.

Por encima de todos se encuentra justamente quien ganó el primer galardón recordado anoche en Londres. Ganó el primer Balón de Oro de la historia en 1956 con 41 años y 10 meses en sus piernas. Salvo que ocurra algo muy extraño a lo largo de los próximos años, nadie podrá superar los registros del británico Stanley Matthews.

Messi se mete en la historia grande del torneo en cuanto a futbolistas veteranos se refiere. Con su quinta posición de las últimas horas superó igualmente los 38 años y 9 meses con los cuales Lothar Matthäus fue octavo durante la edición de 1999 tras una histórica campaña con el Bayern de Múnich. El alemán tenía el lugar dentro del podio del que Lionel Andrés se ha adueñado a lo largo de las últimas horas después de una gala más que pareja.

Solo Buffon supera a Messi en veteranía del Balón de Oro en el siglo XXI: GETTY

Por último, en cuanto a los 5 primeros se refiere, aparece la figura de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués estuvo ubicado en la sexta posición de la edición del año 2021. Todo ello después de una temporada con el Manchester United donde superó todas las expectativas en cuanto a registros individuales se refiere. Estos son los futbolistas más veteranos en quedar lo más arriba posible en un top ten del Balón de Oro.

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Todos los puestos de Messi en el Balón de Oro

2006: 20º puesto

20º puesto 2007: 3º puesto (Balón de Bronce)

3º puesto (Balón de Bronce) 2008: 2º puesto (Balón de Plata)

2º puesto (Balón de Plata) 2009: Ganador (1º)

2010: Ganador (2º)

2011: Ganador (3º)

2012: Ganador (4º)

2013: 2º puesto (Balón de Plata)

2º puesto (Balón de Plata) 2014: 2º puesto (Balón de Plata)

2º puesto (Balón de Plata) 2015: Ganador (5º)

2016: 2º puesto (Balón de Plata)

2º puesto (Balón de Plata) 2017: 2º puesto (Balón de Plata)

2º puesto (Balón de Plata) 2018: 5º puesto

5º puesto 2019: Ganador (6º)

2021: Ganador (7º) (Nota: En 2020 el premio se suspendió por la pandemia)

(Nota: En 2020 el premio se suspendió por la pandemia) 2022: No nominado

No nominado 2023: Ganador (8º)

2026: 5º puesto

Datos claves