Brasil ya prepara los festejos a pesar de no haber iniciado aún su camino en Qatar 2022

Ni si quiera ha comenzado a rodar la pelota para Brasil, pero ya los festejos están preparados, Raphinha lo han confirmado en conferencia de prensa, en una declaración en la conferencia de prensa previa al partido, es que Brasil entrena hasta los festejos.

Es que el jugador de Barcelona se prepara para una buena Copa del Mundo y asegura que en la plantilla ya tienen preparados algunos festejos con sus compañeros en caso de que lleguen los goles. El ambiente en torno a Brasil está creciendo a medida que el público comienza a responder y llegar desde Brasil.

Es que el momento de la selección de Brasil es excelente previo al Mundial y Raphinha se animó a contar que Ya tienen "preparados unos diez bailes para cada partido. Está el baile para el primer gol, el segundo, el tercero, hasta el décimo", aunque aclaró que no son festejos por jugador, si no que son por gol por lo que no importará el autor para verlos en escena.

Las declaraciones de Raphinha no pasaron de largo, muchos medios del mundo comenzaron con las repercusiones de este suceso, es que no es normal que un futbolista hable de festejos antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo.

Aunque Raphinha tiene muchas chances de ser titular, es uno de los jugadores que puede dejar su puesto, es que Tite tiene muchas alternativas en ataque y a menosque se anime a jugar con cinco arriba, alguno va a tener que dejar el campo, eso sí, el único que tiene baile confirmado en caso de gol es Paquetá, que ya es viral en todas las redes.