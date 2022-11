El domingo 20 de noviembre comenzó el Mundial de Qatar 2022 y muchas personas comenzaron a preguntarse por qué los futbolistas de las 32 selecciones clasificadas al mega evento deportivo salen al campo de juego acompañados por niños. En Bolavip te contamos cuáles son los motivos.

+Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante

+¿Por qué en los partidos de fútbol los jugadores salen con niños?

El nacimiento de la propuesta para que los niños acompañen a los futbolistas al campo de juego viene desde hace varios años: en la Copa del Mundo 2002 surgió esta idea gracias a una iniciativa por parte de la FIFA y la UNICEF. La campaña se llamó "Say Yes for Children" (di sí por los niños).

El objetivo principal con esta iniciativa fue “mejorar y proteger las vidas de los niños” en todo el mundo y mostrar que el “fútbol está marcando una diferencia para los niños”, según revelaron desde UNICEF. Durante ese torneo, los niños salieron al campo de juego de la mano con los futbolistas vistiendo las camisetas de la FIFA con la leyenda de la campaña.

Esta idea se volvió una costumbre en el fútbol y se ha replicado en otras competencias por fuera de la Copa del Mundo.

+Cronograma de partidos de la Copa del Mundo 2022

Aquí te compartimos el cronograma de partidos de la Copa del Mundo 2022 haciendo CLICK AQUÍ.