Prácticamente al mismo tiempo, las Águilas del América han dejado salir a dos futbolistas para jugar en Europa: el defensa lateral Jorge Sánchez se irá a la Eredivisie para militar con el Ajax mientras que el centrocampista Santiago Naveda jugará para el Miedz Legnica de la primera división de Polonia.

El fichaje de Santiago Naveda a préstamo con el Miedz Legnica ha sido criticado porque hay quien considera que a los 21 años aún podía completar su proceso con el primer equipo del América, sin embargo en el torneo Apertura 2022 con el director técnico Fernando Ortiz no tuvo un solo minuto de juego.

De cara a su viaje a Polonia para consumar su llegada al Miedz Legnica, Santiago Naveda admitió que se va con cuentas pendientes: "No es la salida como me hubiera gustado, me hubiera encantado irme consiguiendo un título, obteniendo más regularidad, pero es parte de y tengo la espinita de luego regresar al América".

Sobre el interés que despertó en el Miedz Legnica, Santiago Naveda comentó en entrevista para Marca Claro que: "Fue todo muy rápido hace una semana me entero de que este equipo estaba muy interesado de que fuera para allá y fue un poco a través de mi representante. Hace una semana y media me dijeron que el técnico quería hablar conmigo y me explicó un poco de las características que buscan y eso me dio mucha ilusión".

La lesión de tobillo de Santiago Naveda

Santiago Naveda debutó en la Liga MX en el torneo Clausura 2021 y en el Apertura 2021 sufrió una grave lesión que aplazó su llegada al futbol europeo: "Cuando empecé hubo algunos intereses de equipos europeos, no se me dio por una lesión desafortunada y de eso se trata el futbol, habrá momentos buenos y malos. Uno de mis sueños era jugar en Europa y estoy muy cerca de cumplirlo y eso me ilusiona mucho".