Las especulaciones sobre posibles ayudas arbitrales al Club América han sido un tema recurrente en el entorno del fútbol mexicano. A lo largo de los años, se han generado rumores y teorías que apuntan a un supuesto favoritismo hacia el equipo. Estos señalamientos suelen intensificarse cuando las ‘Águilas’ se ven beneficiadas por decisiones discutibles, lo que ha llevado a algunos aficionados y analistas a cuestionar la imparcialidad del referato.

Uno de los argumentos más comunes entre quienes creen estas teorías es el impacto que tendría el éxito del América, como uno de los clubes más grandes y populares del país, en la Liga MX. Sostienen que el hecho de que el equipo esté constantemente en la cima favorece los intereses económicos y mediáticos de la liga, lo que podría influir en las decisiones de los jueces designados para sus encuentros.

Hasta el día de hoy, a pesar de las especulaciones, no existen pruebas fehacientes que confirmen una conspiración a favor del América. Las controversias en torno al arbitraje son comunes en muchos deportes, y el fútbol no está exento. Las sospechas, especialmente cuando un equipo tan polarizador como el América está involucrado, se vuelven cada vez más reiterativas.

Publicidad

Publicidad

La final del Clausura echó más leña al fuego contra el América [Foto: Getty]

Eduardo Brizio contó la verdad sobre las ‘ayudas’ al América:

Ante esta situación, quien vino a traer más claridad sobre este debate de interés público ha sido alguien que vivió en carne propia al futbol mexicano y sobre todo, los éxitos y fracasos del América, desde el campo de juego. Eduardo Brizio, ex árbitro de la Liga MX, conversó con ‘El RePortero’ y fue contundente al revelar la verdad sobre estos trascendidos populares.

El ex silbante mexicano no tuvo dudas al respecto y argumentó su postura: no existen ayudas al conjunto azulcrema. “¿Las ayudas al América? Es una leyenda urbana que ha tomado matices, mucha fuerza“, sostuvo el juez de 67 años, en la entrevista viralizada por medio de la plataforma YouTube.

Publicidad

Publicidad

“¿A veces digo cómo creen? Tendría que haber alguna evidencia. ¿Cómo operaría? ¿Quién te da la orden? ¿Quién te lo sugiere? ¿A cambio de qué lo harías? Te dicen ‘tiene que ganar el América’, OK, ¿quién te da esa orden? Tiene que haber alguien que te la dé y tu la tienes que obedecer. ¿Y qué ganancia o gratificación te da?“, expresó con un tono suspicaz Eduardo Brizio, que dejó atrás hace años su labor arbitral pero que sigue vinculado al futbol mexicano.

ver también ¿Se le cumplirá el sueño? Estrella mundial 'levanta la mano' para jugar en el Club América

Quien supo ser árbitro de muchos juegos del América, sostuvo que observa más una confabulación por ensuciar a la Liga MX que sospechas reales sobre esta discusión que se ha agigantado. “Todo eso es malbaratar a nuestro querido deporte, me desespera que en lugar de que entre todos luchemos por hablar bien de él, parece que es al revés, parecemos adversarios; en vez de luchar por engrandecer nuestro deporte, por hacerlo atractivo y quitar la maldecencia de la gente, hay muchos que se empeñan en hacer lo contrario“, sentenció encolerizado Brizio, que se vio indignado por las cosas que escucha en televisión y que le hacen llegar de lo que se menciona en redes sociales.

Por último, Eduardo Brizio se mostró preocupado porque personalidades del ámbito futbolero, y no precisamente periodistas ni aficionados, se ocupen de polemizar aún más sobre la objetividad arbitral con las Águilas. “Que lo diga un tal ‘Pepe’ Pérez que fue a comprar el diario OK, pero que lo diga alguien que toda su vida vivió del futbol, ha subsistido del futbol o se ha hecho famoso por el futbol, y que esté dando lata con ayudas al América… ¡por favor! Es una leyenda urbana”, concluyó el ex réferi del futbol mexicano, que le puso fin a los rumores y no puso en duda la imparcialidad del arbitraje, aunque reconoció que suele haber errores pero sin malas intenciones.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Brizio y su pasado como juez del futbol mexicano.

La opinión de Eduardo Brizio sobre la polémica final América-Cruz Azul:

Si bien Brizio desmiente totalmente las conspiraciones de ‘robo’ a favor del América, no tuvo problema en admitir que no fue penal la infracción cobrada en contra de Cruz Azul en la final del Torneo Clausura, donde Marco Antonio Ortiz terminó dando el fallo que le dio el título a las ‘Águilas’.

“Yo no hubiera marcado penal. Pienso que las jugadas deben ser claras. Yo no quiero discutir si es falta o no, no es suficientemente clara y con el ambiente del partido no ameritaba marcar la infracción. El árbitro con sus decisiones inclina la balanza sobre un lado o sobre el otro, y no es lo suficientemente clara. Rotondi alcanza a pellizcar la pelota, y eso hace menos grave la supuesta falta, y luego el testimonio del jugador del América que en el colmo del cinismo después del partido dice ‘le eche colmillo’, entonces está admitiendo que no era falta. Y después pienso que el VAR lo quiere ayudar y Ortiz no hace caso. Dicen que es la misma regla para un partido amateur que para una final y yo digo que no; si vas a marcar un penal que va a decir el campeonato, la falta debe ser irrefutable“, se explayó Eduardo Brizio, con una posición muy certera sobre la definición del último torneo de Primera División del futbol mexicano.

Publicidad