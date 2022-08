Detrás del anonimato que permiten las redes sociales, algunos usuarios se aprovechan de las circunstancias para agredir, amedrentar y amenazar a otras personas, incluidos personajes públicos. Actualmente esta situación la está viviendo Renata Masciarelli, portera del equipo femenil de las Águilas del América.

Renata Masciarelli, portera del equipo femenil de las Águilas del América, exhibió en su cuenta de Twitter las amenazas de muerte que ha recibido en esa red social por un usuario identificado como eltrascabo21: "Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten", escribió la guardameta azulcrema.

La arquera americanista Renata Masciarelli publicó una captura de pantalla en el que se lee lo siguiente: "Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los deptos (sic) y me vale madres si eres mujer. Te meto una madriza o mis amigos, ya les dije, les di una feria y aceptarn estarte vigilando porque crees andamos acá. Me vale pito que seas vieja, me voy sobre ti y te desmadro a golpes".

De inmediato, la portera Renata Masciarelli recibió el apoyo de la defensa Janelly Farías, su compañera en el América, quien en la misma red social expresó: ¿por qué la necesidad de que nos amenacen? ¡Le tenemos que poner un alto a esto! Somos muchas las que vivimos esta crueldad".

Violencia en redes sociales a mujeres futbolistas

Tiempo atrás, en enero de 2021,la mediocampista Jana Gutiérrez, entonces con las Águilas del América y actualmente jugadora de Tigres, también recibió amenazas de muerte en redes sociales. La mediocampista Nailea Vidrio, antes de León y ahora con Cruz Azul, fue otra víctima de esta desagradable y seria situación en marzo de 2022.