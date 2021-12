Cuando se crean y debaten las nóminas de máximos ídolos históricos del Club América, unánimemente se incluye el nombre de Carlos Reinoso como uno de los principales de la institución. Sin embargo, y para sorpesa de todos los aficionados, el propio 'Maestro' confesó que no era para nada su deseo el de vestir la playera de las Águilas.

Al rememorar su llegada a México desde su Chile natal, allá por inicios de los años setenta, el propio protagonista aseguró que llegar al país azteca era visto como 'poquita cosa' desde la mirada de Sudamérica. Inclusive, dio a conocer el equipo que realmente representaba su sueño.

Cuando se vistió de americanista, enrealidad el gran anhelo de Carlos Reinoso era jugar en el Santos junto a su ídolo Pelé, esto debido a que el conjunto brasileño había tenido un interés real en ficharlo después de un certamen amistoso en el que también participó el Azulcrema, que finalmente optó por ficharlo.

El equipo donde quería jugar Carlos Reinoso

"Yo no quería jugar en el América, me quería ir en cuanto llegué. Yo quería jugar en el Santos con Pelé porque me querían comprar en esa época. Se salía muy poco del país al futbol extranjero, Europa estaba cerrado para nosotros y en Sudamérica si no ibas a River, Boca, Peñarol o alguno grande de Brasil, te decían que para qué salías", rememoró.

"Yo iba a jugar en el Santos de Brasil con Pelé, jugamos un pentagonal y le ganamos 4-3 precisamente a Santos en un partidazo, yo hice un gol muy bonito de último minuto. Justo el América fue a ese torneo y así fue como llegué aquí, pero yo no quería estar en México, mi sueño era estar con Pelé".

Los números de Reinoso con el América

Carlos Reinoso fue jugador del América entre 1970 y 1979, donde disputó un total de 364 encuentros y anotó 95 goles. Fue campeón de dos Liga MX, un Campeón de Campeones, una Copa México, una Concacaf Copa de Campeones y una Interamericana. Luego tuvo un triple paso como entrenador, y logró ganar otro título local en la recordada final ane Chivas en 1984.