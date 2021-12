Los rumores no cesan sobre la posible salida de Sebastián Córdova del América, quien a pesar del gran talento que ha mostrado desde que arribó al primer equipo de las Águilas, no ha conseguido llenar las expectativas del timonel azulcrema, Santiago Solari, por ello se ha manejado como moneda de cambio.

Ante esta situación, la leyenda del equipo azulcrema, Carlos Reinoso, comentó estar en desacuerdo en este movimiento, pues señala que el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tiene la capacidad en la escuadra de Coapa, y arremete contra quienes lo critican y llaman “pecho frío”.

"A título personal yo no lo hubiera vendido nunca, nunca. Es un chico nacido en el América con unas condiciones bárbaras, yo no estoy de acuerdo con que la gente diga que es 'pecho frío', que no está para jugar, que aporta muy poco", apuntó Reinoso para TUDN, quien no deja de confiar en el canterano azulcrema.

Para el ex técnico americanista, Córdova no deja de demostrar que merece seguir en el Nido: "Un chico que a los 24 años ya llegó a la selección mexicana, jugó en la olímpica, es porque tiene condiciones, si no, no lo llevarían a la selección mexicana. Es un gusto personal, creo que no debiera salir".