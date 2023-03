Al margen de un inicio con ciertas dudas y de una dolorosa goleada en el Estadio Azteca, frente a Pachuca, el Club América se encuentra realizando una buena campaña en el Clausura 2023 de la Liga MX. El semestre pasado, los dirigidos por Fernando Ortiz realizaron un gran torneo pero tropezaron en las instancias finales. Ahora, no querrán repetir ese error.

La conducción y el perfil moderado del Tano Ortiz han sido importantes para liderar a un grupo de jugadores con mucha jerarquía. Sin embargo, entre los aciertos del entrenador argentino, destaca uno por saber valorar a un jugador para que no sólo se quedara en Coapa, sino que sea uno de los puntos altos en este Clausura 2023.

Después de rendimientos irregulares y una lesión que lo dejó relegado, el mediocampista Leo Suárez fue enviado a préstamo a Santos Laguna. Aunque allí tuvo buenas actuaciones, parecía que su primera etapa en América y la competencia existente le jugaban en contra para optar por un lugar en el equipo de Fernando Ortiz.

Sin embargo, el Tano mantuvo a Leo Suárez como un elemento de plantilla, no buscó más refuerzos y comenzó a darle oportunidades que su compatriota no desaprovechó. La lesión de Alejandro Zendejas abrió un lugar en el once titular y allí Fernando Ortiz pudo optar por una inversión reciénte como la de Brian Rodríguez, pero vio que la aportación de Suárez era cada vez más importante.

Leo Suárez, la gran revelación del América en el Clausura 2023

Con Alejandro Zendejas ya recuperado, en estos primeros partidos Ortiz le ha respetado la titularidad a Leo Suárez, que pagó con un golazo y una buena actuación en el Clásico Nacional frente a Chivas. Técnica y físicamente, el argentino es un perfil similar al ahora convocable por Estados Unidos; Suárez registra tres goles y una asistencia en el presente certamen, pero nada hubiera sido posible sin el respaldo del Tano Ortiz.