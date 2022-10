Coincidencias de la vida. En su segundo torneo como director técnico de las Águilas del América, el director técnico argentino Fernando Ortiz las ha clasificado de manera directa a la liguilla y nuevamente enfrentará en los Cuartos de Final al Puebla de Nicolás Larcamón, ahora en el torneo Apertura 2022.

Curiosamente, las Águilas del América enfrentaron a La Franja del Puebla en la última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2022. El triunfo en aquella ocasión no le garantiza nada al equipo azulcrema, consideró Fernando Ortiz. "Hace 15 días enfrentamos al mismo rival que nos toca en cuartos. Creo que va a ser un partido similar, con diferente sabor porque hay 180 minutos para pasar a la siguiente fase. Ahora es diferente, es un partido de 180 minutos donde tenemos que seguir de la misma manera, jugar de la misma manera, buscar el partido de la misma manera, pero hay una vuelta, tendremos la precaución de salir a buscar el partido".

De acuerdo con jugadores como el mediocampista paraguayo Richard Sánchez, Fernando Ortiz ha tenido un acertado manejo del plantel, y por ello lo ha conducido nuevamente a la liguilla. Sobre las gestión de las Águilas, el Tano Ortiz comentó que "a la hora de tomar decisiones no veo el apellido del jugador y el que considere que está mejor va a jugar. Esa es mi mayor virtud a la hora de tomar decisiones, los trato a todos por igual, son todos importantes. Ellos se sienten preparados para afrontar en el momento que los requiera y eso habla por si solo, es importante para dirigir una plantilla de tanta jerarquía".

Con 30 partidos dirigidos en la Liga MX y sus 44 años de edad, Fernando Ortiz se encuentra preparado para "mi segunda liguilla y trato de buscar o corregir los errores en lo deportivo. Siempre hay algo nuevo por aprender. Cada liguilla es diferente, esta es mi segunda oportunidad de enfrentar una y trato de buscar o corregir los errores en lo deportivo. Ojalá lo haya encontrado y no se vuelva a repetir. Hemos logrado clasificar, pero no hemos ganado nada. Estamos preparados para enfrentar dos partidos difíciles".

América en su segunda liguilla con Fernando Ortiz

En conferencia de prensa previa al partido de ida de Cuartos de Final entre el Puebla y el América, Fernando Ortiz apuntó que "hoy el equipo y nosotros somos diferentes a hace seis meses, eso juega a favor", respecto a sus observaciones previas, el Tano comentó que "el análisis profundo me lo guardo para mí y se los transmito a los jugadores. No es que tenga guardado un secreto para no comentar, pero es bueno tenerlo privado. Errores que cometimos en la anterior, quizás apresurarnos en tomar decisiones o la ansiedad de querer meter el segundo gol y no el primero. Eso lleva un análisis general, lo trato de comunicar y espero que puedan llevarlo dentro del campo de juego".