El Club América tuvo una noche para el recuerdo en su visita al Estadio Cuauhtémoc, donde goleó por 6-1 al Puebla de Nicolás Larcamón. El equipo dirigido por Fernando Ortiz continúa con su gran andar en el Apertura 2022 y es el máximo candidato a quedarse con el título producto de la racha de victorias y el futbol que despliega.

Para Fernando Ortiz, la actuación de las Águilas ante la Franja sirve de ejemplo de la convicción que tienen sus dirigidos: "Nosotros salimos a jugar siempre de la misma manera. Es una frase reiterada. Los chicos están muy comprometidos con la idea, con el compromiso de campeonar", manifestó el entrenador argentino en rueda de prensa.

"En Liguilla debemos ser inteligentes. No hemos logrado nada, pero satisfecho con lo que han logrado los jugadores", insistió. Ortiz no quiere que su equipo se relaje tras la gran goleada: "El sábado tenemos que salir de la misma manera. No hemos logrado nada y no hemos pasado a semifinales", avisó el Tano.

Asimismo, Ortiz sorprendió al señalar otro motivo para estar contento tras la incontestable victoria de su equipo en la vuelta a la actividad: "Feliz de romper ese mito de no tener rodaje previo a una Liguilla. Mis jugadores también lo están, esa es la tranquilidad que tengo", indicó el conductor de las Águilas.

La polémica con Nicolás Larcamón

Segundos después al gol del empate y anteriores al segundo grito americanista, en la transmisión se pudo ver a Fernando Ortiz enojado con Nicolás Larcamón. De todas formas, el Tano evitó dar detalles: "Con respecto a Nicolás, me han enseñadp que lo que pasa en la cancha, queda en la cancha", afirmó.