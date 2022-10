Y 24 horas después de la eliminación de las Águilas del América ante los Diablos Rojos del Toluca tras el partido de vuelta de las Semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el recuento de los daños se siguen evaluando lo que hicieron o dejaron de hacer algunos jugadores azulcremas.

En cuanto a Fernando Ortiz, el director técnico argentino asumió como suya la responsabilidad de la eliminación y al mismo tiempo dijo desconocer si seguirá al frente de las Águilas del América y subrayó que los árbitros no siempre ayudan al equipo azulcrema de acuerdo a la creencia generalizada.

Por otra parte, uno de los jugadores más cuestionados ha sido el defensa Emilio Lara quien en el partido de ida cometió un penalti y al final del partido de vuelta cayó en las provocaciones de los jugadores del Toluca, específicamente el defensa colombiano Andrés Mosquera, y los buscó para tratar de sacar su frustración por la eliminación.

En cuanto a la labor como equipo, el mediocampista español Álvaro Fidalgo consideró que este fracaso de las Águilas del América con Fernando Ortiz como director técnico fue más doloroso las eliminaciones sufridas bajo el mando del entrenador argentino Santiago Solari.

A Diego Valdés le faltaron jerarquía y temple

Un jugador que pasó de noche en el partido de vuelta de la Semifinal entre América y Toluca fue Diego Valdés. El chileno fue criticado con puntos finos por Alex Aguinaga, comentarista de Fox Sports: "El tema de Diego es que tiene muchísima calidad, es un jugador de experiencia, tiene mucha calidad en sus pies, a Diego le sobra calidad y no mostró esa jerarquía que tiene, ojo eso no le quita la calidad, pero no tuvo temple".