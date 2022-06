Jonathan Rodríguez se convirtió en uno de los principales protagonistas del mercado de fichajes delTorneo Apertura 2022. Luego de unos días de negociaciones, el América logró un acuerdo con el Al-Nassr de Arabia Saudita y anunció de manera oficial la contratación del uruguayo, que selló su regreso a la Liga MX solo seis meses después de su partida.

De esta manera, el delantero comenzará su tercera experiencia en el fútbol mexicano. En primera instancia, se desempeñó en Santos Laguna, entre julio de 2016 y enero de 2019. Desde entonces, vistió los colores de Cruz Azul, donde se ganó el cariño de los aficionados e ingresó en la historia del club antes de ser transferido a inicios de este año.

En este escenario, los fanáticos de las Águilas se encuentran expectantes por observar cómo el atacante disputa sus primeros minutos en el terreno de juego con la playera azulcrema. Por lo tanto, conoce cuándo y contra quién sería el debut de Cabecita Rodríguez en el América.

¿Cuándo y contra quién debutaría Cabecita Rodríguez en el América?

El ex Peñarol de Uruguay, Benfica de Portugal y Deportivo La Coruña de España deberá aguardar para realizar su estreno con el América. Esto se debe a que no estará presente en el último amistoso de la pretemporada ante León, ya que aún no se encuentra bajo las órdenes del argentino Fernando Ortiz, y tendrá que esperar por el reinicio de la actividad oficial.

De este modo, podría efectuar su debut ante Atlas el próximo sábado 2 de julio en el marco de la jornada inaugural del Apertura 2022. Sin embargo, existe la posibilidad de que sea preservado para gozar de una mejor adaptación. En ese caso, disputaría su primer juego frente a Rayados de Monterrey el siguiente sábado 9 del mismo mes, por la segunda fecha.

¿Cuándo juega el América por el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX?

El primer cotejo del América en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX será el próximo sábado 2 de julio, desde las 21:05 horas CDMX, ante Atlas. El duelo se desarrollará en el Estadio Azteca.