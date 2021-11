¡Traidor! Ex del América acusa a Sebastián Córdova de meterse en su romance

La salida de Haret Ortega de las Águilas del América para militar en los Diablos Rojos del Toluca parecía de lo más pacífica, pero al parecer pudo tener un fondo más allá de lo futbolístico, así lo dejó entrever el defensa de los escarlatas, por medio de un video que ha comenzado a inundar las redes sociales.

Por medio de una transmisión de Twich, Ortega reveló lo que sería una traición por parte de la estrella de los americanistas, Sebastián Córdova, quien era su compañero en el vestidor de los americanistas, pues señaló que él estaba detrás de una chica, la cual también comenzó a interesarle al medallista de Tokio 2020.

Y es que para Haret no estaba bien que, si él estaba tratando de conquistar a la joven, su compañero de equipo quisiera estropearle el plan, a pesar de que ellos ya tenían una relación un poco más constante, a pesar de ello Córdova no desistió, por lo que el zaguero habría optado por retirarle el habla desde ese momento.

“Hace mucho que no le hablo, pero cuando yo hablaba con ella, él le hablaba y la seguía. Después de eso dejé de hablarle hace bastante tiempo, y ya vi que se siguen, pero no voy a decir quién es, pero es el diez del América, pero bueno, no vamos a decir quién es", comentó Ortega, lo que derivó en que los seguidores de las Águilas lo nombraran “chapulín” por entrometerse en dicha relación.