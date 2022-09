El mediocampista de la Selección Mexicana es uno de los pilares que tiene el Ajax, por lo que decidieron no venderlo en este mercado de pases pese al interés desde Inglaterra.

El cierre del mercado de pases en Europa casi trae más novedades para los jugadores que se desempeñan en el exterior. Uno de ellos, Edson Álvarez, es una fija para el Mundial de Qatar 2022, ya que se encuentra consolidado en el Ajax, donde arribó años atrás siendo un desconocido para muchos. Hoy, su presente lo llevó a ser pretendido por uno de los clubes más importantes del mundo, como lo es el Chelsea.

El interés del conjunto inglés no pasó desapercibido para el propio Edson Álvarez, quien intentó meter presión para ser transferido y jugar en la Premier League. No obstante, la directiva decidió no venderlo en este mercado de pases, en el cuál varios jugadores se fueron del Ajax por importantes ofertas. En Coapa, esperaban expectantes por la resolución, ya que una transferencia de Machín al Chelsea podía traerles grandes beneficios económicos.

El América todavía conserva un porcentaje del pase de Edson Álvarez, quien fue transferido al Ajax en 2019. La oferta del Chelsea por el mediocampista fue de 50 millones de euros, por lo que las Águilas hubiesen recibido entre 7.5 millones y 10 millones de euros por su parte de la carta. De todas formas, en Coapa supieron muy rápido que los neerlandeses habían optado por rechazar la oferta, tal y como sucedió.

Ajax no tenía ya margen para fichar a un reemplazo de Edson Álvarez si accedían a venderlo al Chelsea. El futbolista de la Selección Mexicana es considerado un titular muy importante en los planes del último campeón que tiene la Eredivisie. Además, varias fueron las bajas que sufrió el equipo en este mercado de pases, por lo que no quisieron desmantelar aún más el equipo con la salida de Machín.

La estadía de Edson en Ajax

Desde que llegó al club neerlandés, en 2019, Edson Álvarez ha ido tomando un papel ascendente dentro del equipo. El futbolista mexicano registra ya 107 partidos con el Ajax, en los cuales marcó nueve goles y dio cinco asistencias. Además, ganó tres títulos con la institución.