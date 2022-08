Después de un mal arranque en el Apertura 2022, la paciencia surtió efecto. América no se apresuró y retuvo en el cargo a Fernando Ortiz, quien ha vuelto a levantar al equipo y registra ahora seis triunfos consecutivos, además de haber alcanzado el liderato del certamen.

Este viernes, las Águilas continuarán con su gran momento, al remontar ante Mazatlán para vencer por 3-1. En conferencia de prensa, Fernando Ortiz se mostró conforme por lo que han logrado en las últimas semanas. Respecto a cómo los ven ahora los rivales, reflexionó: "No sé si la palabra es miedo, pero sí respeto. Creo que generamos un respeto de los rivales que nos enfrentan de local o de visitante".

No obstante, Fernando Ortiz no se deja llevar y le envió un aviso a su propia plantilla: "De ahí en más, si los jugadores piensan que han logrado algo, hay que bajarlos a tierra de un cocotazo, como se dice", manifestó el entrenador de las Águilas, que no pierde desde la sexta jornada del Apertura 2022.

Asimismo, el entrenador dejó en claro que el América no puede relajarse en la previa al próximo duelo, ante Tigres UANL: "Tendrán libres los días adecuados, merecidos, y saber que enfrentamos a un rival más que importante el sábado y van a demostrar que quieren seguir ganando", manifestó Ortiz.

Las críticas recibidas

Fernando Ortiz también es consciente de que en su momento fue blanco de muchos cuestionamientos, pero los entiende como parte del juego. “Las críticas son parte de estar en una institución tan grande como es América. Cada fin de semana, cada entrenador que ha pasado por esta institución sabe la exigencia que tiene. Mientras mi cabeza esté bien para tomar decisiones, es lo más importante”, reflexionó el argentino.