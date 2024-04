Las apuestas hándicap son una forma dinámica de apostar, especialmente popular en el fútbol, que nivela el rendimiento entre dos equipos desiguales. Como veremos a lo largo de la guía, existen dos modalidades: hándicap europeo y hándicap asiático. Así que si quieres darle un giro interesante a tus apuestas habituales, ¡las apuestas hándicap te interesan!

¿Cómo funcionan las apuestas hándicap?

Si no estás demasiado familiarizado con las apuestas deportivas, quizás te resulte algo complicado entender el hándicap, pero vamos a tratar de aclararlo con ejemplos. Este tipo de apuesta es muy popular, y se encuentra disponible en los mejores operadores, como al registrarte en Strendus México.

La mecánica de las apuestas hándicap se basa en asignar un margen (ventaja o desventaja) a cada equipo según su fortaleza percibida. Por ejemplo, al equipo favorito se le da un hándicap negativo o al equipo que parte como menos favorito se le asigna un hándicap positivo. Esto se hace para igualar las condiciones en el campo de juego.

10 consejos clave para apostar en línea y tener la mejor experiencia

Imaginemos un partido en el que se enfrentan Águilas vs. Halcones. Si la casa de apuestas le asigna a las Águilas un hándicap de -1.5 y tú apuestas por su victoria, necesitarán ganar por dos goles para que la apuesta sea exitosa. Por otro lado, si la casa de apuestas le asigna a los Halcones un hándicap +1.5 y tú apuestas por ellos, estos podrían incluso perder por un gol y ganarías tu apuesta.

Equipo Favorito Hándicap Resultado Requerido para Ganar Águilas -1.5 Ganar por 2 goles o más Halcones +1.5 Empatar o ganar

Hándicap europeo y hándicap asiático

Las apuestas hándicap más populares son las de hándicap Europeo o HE, pero también existe otra modalidad, es el hándicap asiático o HA. La principal diferencia entre ambas variantes de apuestas hándicap es que el asiático elimina el empate de los posibles resultados del juego. Es decir, mientras que en el hándicap europeo solo cabe la posibilidad de ganar o perder la apuesta, el hándicap asiático admite la posibilidad de un empate. En ese caso, la apuesta se consideraría nula y el operador te reintegraría el monto apostado.

Origen del hándicap asiático

El hándicap asiático surgió en Indonesia a principios de los años noventa como una alternativa para aquellos que buscaban mayor equidad y desafío en las apuestas deportivas. Su popularización fue rápida y enseguida atrajo la atención de usuarios expertos por su capacidad para nivelar diferencias entre equipos.

Este sistema se expandió por Asia y posteriormente conquistó mercados globales, incluido México, gracias a su singular enfoque que incrementa las posibilidades de ganar al eliminar el resultado de empate. La introducción del hándicap asiático revolucionó el mundo de las apuestas al ofrecer un estilo sofisticado que premia el conocimiento profundo sobre los equipos y sus tendencias competitivas.

¿Cómo apostar hándicap asiático?

Supongamos que un partido entre Monterrey y Santos Laguna presenta un hándicap asiático +0.5 para Santos. Esto significa que, desde el inicio del encuentro, los Guerreros cuentan con una ventaja imaginaria de medio gol. Si apuestas por este equipo y el partido termina en empate, la apuesta se consideraría ganadora gracias a esa media anotación extra. Si decidieses apostar por Monterrey con un hándicap de -0.5, estos tendrían que ganar el partido por al menos un gol para que la apuesta sea exitosa.

Es esencial entender cómo se calculan estos resultados:

Si se da un handicap asiático 0 y el equipo favorito gana, aquellos que apostaron por él triunfan.

Con un handicap asiático -1, si el equipo favorito gana por dos goles o más, quienes lo eligieron ganan; si solo vence por uno, la apuesta se reembolsa.

Por otro lado, si reciben +1 y empatan o ganan la partida directamente resultará en una victoria para quien confió en ellos.

Las variantes del hándicap asiático pueden incluir fracciones como +0.25 o -0.75; estas opciones ofrecen aún mayor flexibilidad y oportunidades ajustadas dependiendo del resultado exacto del evento deportivo.

La estrella de NBA que posó con la de Chivas.

Ventajas de las apuestas hándicap

Las apuestas hándicap ofrecen algunos beneficios que mejoran la experiencia de apostar. Entre los más destacados está la posibilidad de equilibrar partidos entre un claro favorito y un desafiante menos poderoso. Esto aumenta las chances de ganar al proporcionar términos más justos.

El hándicap europeo y el hándicap asiático son recomendables cuando crees que puedes predecir fácilmente si un equipo se impondrá a otro, pero la cuota es baja en apuestas simples. En mercados de apuestas hándicap, los momios son más atractivos y podrás obtener mayores ganancias al apostar por el mismo equipo. No obstante, ten en cuenta que las hándicap apuestas no están disponibles para ciertos deportes, así que esta estrategia no será válida en todos los mercados.

Además, otro gran atractivo es que las apuestas hándicap minimizan el riesgo financiero. Con opciones como +0.25 o -0.75, incluso una pequeña derrota puede convertirse en una oportunidad para recuperar parte de la inversión realizada.

Principales mercados hándicap

Los deportes más populares para hacer pronósticos hándicap son el fútbol, el baloncesto, el tenis, y el béisbol. Sin embargo, las hándicap apuestas también están disponibles en otras apuestas deportivas México.

En general, los mercados de apuesta hándicap más utilizados son estos:

Goles: las apuestas hándicap de goles consisten en acertar el número de tantos de un encuentro deportivo considerando el hándicap que le asigne el operador.

Hándicap de medio tiempo/descanso: la casa de apuestas asigna un hándicap para el resultado al medio tiempo del evento deportivo.

¿Cómo mejorar tus apuestas hándicap?

Las apuestas hándicap europeo y hándicap asiático se pueden hacer más precisas si sigues estas pausas y recomendaciones que recogemos a continuación. Son válidas tanto para ligas populares de fútbol, como la Champions League o la Copa Libertadores, como para la NBA, MLB, o MLS, etc.