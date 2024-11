El motivo por el cual la estrella de 17 años no está presente con el Barcelona ante el Celta de Vigo.

Después de la Fecha FIFA de noviembre, las ligas más importantes del mundo retomaron su actividad. Y uno de los mejores equipos de la actualidad vuelve a jugar, como es el caso del Barcelona, que este sábado 23 viajó a Vigo para enfrentarse al Celta.

El Barcelona es el líder de LaLiga con 33 puntos en 13 jornadas, aunque viene de perder por 1-0 ante la Real Sociedad en la última fecha. Por este motivo, el equipo de Hansi Flick se quiere recuperar y volver a la senda victoriosa en el juego de este sábado ante el Celta de Vigo.

En el partido contra la Real Sociedad el Barcelona no pudo contar con su máxima estrella, Lamine Yamal. El conjunto culé no pudo ganar hasta el momento sin el joven y su ausencia se nota cada vez que no está. En este sentido, el futbolista de 17 años tampoco jugará ante el Celta.

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Celta de Vigo vs. Barcelona por LaLiga de España?

Lamine Yamal no juega con el Barcelona ante el Celta de Vigo por lesión. El crack español sufrió una molestia antes de la Fecha FIFA en el partido de la UEFA Champions League contra el Estrella Roja y todavía no pudo recuperarse al 100% de esta situación.

Por eso mismo, Hansi Flick decidió directamente no convocar a Lamine Yamal. “Es un jugador muy importante, pero hay que adaptarse a la situación. No me preocupa. Jugará cuando esté preparado. Es importante que regrese al cien por cien“, expresó el DT alemán sobre el joven en la previa al partido ante el Celta.

