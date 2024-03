El bono sin depósito Strendus nos brinda 600 pesos mexicanos para apostar en deportes o disfrutar de los juegos de casino del operador. Lo mejor es que podemos obtenerlo solo por registrar una cuenta en la plataforma. ¿Quieres saber más detalles sobre esta magnífica promoción de bienvenida? Mira la reseña sobre el bono sin depósito Strendus que hemos preparado.

¿Qué ofrece el bono sin depósito Strendus?

Solo por abrir una cuenta en Strendus México tienes la posibilidad de activar el bono sin depósito Strendus para apuestas deportivas o el bono sin depósito Strendus para casino en línea. Ambos te ofrecen $600 MXN, aunque tienen requisitos de rollover diferentes y las 2 promociones son excluyentes entre sí, por lo que solo podrás reclamar una de ellas.

Bono sin depósito Strendus Deportes

Si eres aficionado a las apuestas deportivas, con este bono sin depósito Strendus puedes comenzar a hacer tus pronósticos en el operador sin arriesgar tu propio presupuesto. Para conseguirlo, solo abre una nueva cuenta y activa tu bono.

Debes tener en cuenta que, al tratarse de un bono sin depósito Strendus, no hay un ingreso mínimo que debas depositar para reclamarlo. Sin embargo, sí hay unos requisitos de apuesta que debes cumplir para tener derecho a retirar las ganancias que generes.

El rollover del bono es de x10. Es decir, debes jugar 10 veces el monto del bono.

Es necesario hacer como mínimo 6 apuestas de al menos $100 MXN y máximo $2.000 MXN.

Las apuestas deben tener momios entre +100 y +2000.

La ganancia máxima que puedes generar con el bono sin depósito Strendus deportes es de $600 MXN.

Dispones de 15 días para cumplir con los requisitos de apuesta.

Los mercados Par/Impar, Parlays y Apuestas de Sistema están excluidos de la promoción.

Bono sin depósito Strendus Casino

Esta oferta es muy similar a al bono sin depósito Strendus para deportes, ya que también nos brinda un bono por valor de 600 pesos mexicanos. Sin embargo, las condiciones para liberar las ganancias son diferentes:

El rollover de este bono es de x50. Es decir, debes jugar 50 veces la cantidad otorgada.

Las Tragamonedas, Video Bingo, Lotería en vivo, y Virtuals contribuyen un 100% a liberar el bono. El Keno, Rasca y Gana, y Juegos Varios, contribuyen un 50%. Raspaditos contribuye un 30%. Video Poker contribuye un 20%. Blackjack, Baccarat y Dados contribuyen un 10%. Ruleta contribuye un 5%.

Solo se contabilizan para liberar el bono las apuestas de máximo $2.000 MXN.

Jackpots Progresivos y Casino en Vivo están excluidos de la promoción.

Dispones de 3 días para cumplir con los requisitos de apuesta.

Otras promociones en Strendus México

El bono sin depósito Strendus es una oferta muy interesante para comenzar en la plataforma por todo lo alto. Sin embargo, hay otras ventajas que podemos obtener en el operador, comenzando por los bonos de bienvenida por primer depósito que enseguida analizamos.

Bono Tripleta Deportes

Con tus tres primeros depósitos en la plataforma, obtén hasta un máximo de 7.000 pesos mexicanos para apostar en deportes. La promoción se entrega así:

1º depósito (de mínimo $300 MXN) = obtienes el 100% hasta $2.000 MXN

2º depósito (de mínimo $600 MXN) = obtienes el 150% hasta $2.000 MXN

3º depósito (de mínimo $900 MXN) = obtienes el 200% hasta $3.000 MXN

Conseguirlo es muy fácil, solo debes:

Dirigirte a Strendus a través de nuestro enlace. Pulsa sobre DEPÓSITO en el menú de tu cuenta y elige tu medio de pago preferido. Introduce el monto a depositar. En la pantalla podrás ver una lista de bonos elegibles para ti. Localiza donde dice “Bono TD Deportes” y actívalo. Una vez se procese el depósito, el saldo del bono aparecerá en tu cuenta.

Por otro lado, como es habitual, esta promoción también cuenta con una serie de términos y condiciones:

Rollover: x15 el monto inicial del bono.

Es necesario que hagas como mínimo 6 apuestas de mínimo $100 MXN y máximo $2.000 MXN con momios comprendidos entre +100 y +2000.

La ganancia máxima que se puede conseguir con este bono es de 2.000 pesos.

Dispones de 7 días para liberar el bono.

No contribuyen a los requisitos de apuesta los mercados Par/Impar, Parlays y Apuestas de Sistema.

Bono 1er depósito Casino

Los aficionados de casino en línea pueden conseguir el 300% adicional a su primer ingreso en Strendus hasta un máximo de $6.000 MXN. Para obtenerlo:

Accede a tu cuenta de usuario y pincha sobre DEPÓSITO. Selecciona el medio de pago de tu preferencia e introduce el monto a depositar. En la lista de bonos disponibles localiza el “Bono Primer Depósito Casino” y pulsa en ACTIVAR. El saldo del bono se mostrará en tu cuenta de usuario tras confirmarse la operación.

Para retirar las ganancias que consigas al usar el saldo del bono deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Rollover: x25 veces el monto inicial otorgado.

El depósito mínimo para reclamar esta oferta es de $100 MXN.

La ganancia máxima que se puede conseguir apostando el bono es de $9.000 MXN.

Las Tragamonedas, Video Bingo, Lotería en vivo, y Virtuals contribuyen un 100% a liberar el bono. El Keno, Rasca y Gana, y Juegos Varios, contribuyen un 50%. Raspaditos contribuye un 30%. Video Poker contribuye un 20%. Blackjack, Baccarat y Dados contribuyen un 10%. Ruleta contribuye un 5%.

Dispones de 15 días para cumplir con los requisitos de liberación del bono.

Solo contabilizan para cumplir con los requisitos de apuesta las apuestas de máximo $2.000 MXN.

Los juegos de Jackpots Progresivos y Casino en Vivo están excluidos de la oferta.

FAQ

¿Es seguro jugar en Strendus?

Sí. Strendus es un operador regulado por la Secretaría de Gobernación SEGOB en México, y cumple con todas las normativas aplicables en el país. Además, a nivel técnico, utiliza tecnología de encriptación de datos y protocolos de cifrado SSL para proteger los datos sensibles de los jugadores.

¿Cómo me registro en Strendus México?

Para abrir una cuenta en la casa de apuestas, pulsa sobre cualquiera de los enlaces de registro de esta página. En la página inicial del operador, da clic en el botón de color naranja REGISTRO y rellena el formulario con información veraz y actualizada. Esto es importante porque deberás verificar tu cuenta posteriormente y los datos proporcionados deben coincidir.

¿Cómo puedo retirar dinero en Strendus?

Las opciones para retirar fondos en Strendus México no son demasiadas, pero son suficientes para realizar el proceso de forma rápida y cómoda. Puedes elegir entre transferir tus ganancias a través de SPEI o puedes retirarlas en los locales físicos Strendus.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el servicio de atención al cliente de Strendus?

El operador mexicano ofrece diferentes vías de comunicación para brindar soporte a los jugadores:

Email: soporte@strendus.com.mx

Teléfono: 800-78736387

Whatsapp: (+52) 81-3404-7973

Redes sociales

Chat en vivo

El horario de atención al cliente es de lunes a domingo de 8:00 am a 1:00 am CST

No me llega el mensaje con el código de verificación, ¿qué puedo hacer?

Si has esperado un tiempo prudencial y aún no recibes el código de verificación, lo primero que te recomendamos es que confirmes que has dado el número correcto de celular. También puedes consultar tu carpeta de spam por si hubiera ido a parar allá. Otra cosa que puedes hacer es solicitar un nuevo envío del código pinchando sobre “Enviar de nuevo”. Si nada de esto te funciona, contacta con soporte al cliente de Strendus en su horario de atención (8:00 am a 1:00 am CST).

¿Qué cantidad máxima puedo depositar por tarjeta?

El monto máximo de depósito por tarjeta que Strendus permite por cada transacción es de $10.000 pesos mexicanos.