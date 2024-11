Atlas juega este domingo 24 de noviembre un partido clave para seguir con vida en el Apertura 2024. Los Rojinegros viajaron a Tijuana para cruzarse con Xolos en el Estadio Caliente por el Play-In B, después de eliminar el jueves pasado a Chivas en el último minuto.

Xolos viene de perder ese mismo día con América por penales y este domingo un equipo avanzará a los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX y el otro se irá de vacaciones para pensar en 2025. En este sentido, se reveló qué ocurriría con Beñat San José en Atlas.

De acuerdo a la información revelada por el columnista “El Francotirador” del Diario Récord, Beñat San José continuaría con los Rojinegros pase lo que pase este domingo ante Xolos. Quizás ahora es menos discutido el técnico español tras llegar al Play-In y eliminar a Chivas, pero hasta hace poco era cuestionado por los aficionados.

“La afición rojinegra tiene la esperanza de que acabando el torneo Beñat San José agarre sus maletas y deje al equipo; sin embargo, soy portador de las malas noticias para ellos, pues muy buenas fuentes me cuentan que la directiva de Grupo Orlegi está encantada con el español“, expresó la fuente mencionada anteriormente.

Beñat San José está en Atlas desde noviembre de 2023 (IMAGO)

Asimismo, se agrega que una de las razones por las cuales la directiva de Atlas está a gusto con Beñat San José es porque no pide refuerzos top y se adapta al plantel que tiene a disposición. De todos modos, no sería la primera vez que una creencia en la previa puede cambiar a futuro si es que los Rojinegros no demuestran un buen papel ante Xolos.

El primer jugador que abandonaría Atlas en 2025

Aunque todavía sigue en competencia, el periodista César Luis Merlo reveló que el primer jugador que no continuará en Atlas en 2025 es Jhon Murillo. En este caso, el venezolano se encuentra en los Zorros a préstamo en Atlético San Luis y el club no haría uso de la opción de compra.