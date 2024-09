Código promocional VERSUSbet Septiembre 2024

Regístrate, recibe el bono de bienvenida con el Código promocional VERSUSbet y accede a una nueva experiencia con tus apuestas deportivas. Podrás recibir el 100% de tu primer depósito para deportes y hasta $8000 MXN en las primeras dos recargas para casino.

¿Qué puedes obtener con el código promocional VERSUSbet?

Actualmente VERSUSbet México cuenta con tres bonos de bienvenida y un total de cinco promociones recurrentes que puedes aprovechar al utilizar el Código promocional VERSUSbet.

Oferta de bono VERSUSbet Detalles de la promoción Código promocional VERSUSbet Bono de bienvenida deportes 100% primer depósito hasta $4000 MXN Regístrate Bono bienvenida casino 100% primer depósito hasta $5000 MXN. 50% segundo depósito hasta $3000 MXN Regístrate

Cómo activar el código promocional VERSUSbet

Puedes acceder a todos los bonos y promociones de la operadora realizando el registro y tu primer depósito. Aquí te contamos cómo:

Regístrate en VERSUSbet México haciendo clic en el botón al final de esta lista e incluyendo el Código promocional VERSUSbet. Verifica tu cuenta mediante el correo electrónico que vas a recibir de la bookie. Realiza tu primer depósito y define si lo quieres usar en deportes o en casino. Rollover: debes jugar todo el importe del primer depósito antes de recibir tu bono en forma de apuestas gratis. Tanto para casino como para deportes tienes siete días para utilizar los bonos desde el momento de la asignación.

Bono de bienvenida VERSUSbet

Al registrarte con el código promocional VERSUSbet accederás a tres tipos de bonos de bienvenida: uno por primer depósito para deportes y para casino, un bono en cada uno de tus dos primeras recargas.

Términos y condiciones del bono de bienvenida VERSUSbet para apuestas deportivas:

Elige el bono de bienvenida para deportes.

Realiza en depósito de mínimo $100 MXN que será duplicado por al 100% gracias al bono VERSUSbet y hasta $4000.

Solo está disponible una promoción por usuario.

Apuesta el 100% de tu primer depósito antes de recibir el bono en forma de apuesta gratis (free bet).

El momio mínimo para usar la Apuesta Gratuita (freebet) debe ser de momios entre -125 y +250.

Esta promoción no es compatible con cashout.

La freebet caduca en 7 días naturales desde su asignación.

Bono de bienvenida VERSUSbet casino

En el primer depósito recibes el 100% hasta $5000 y en el segundo recibes el 50% hasta $3000, además de 50 spins.

Realiza en depósito de mínimo $100 MXN.

El importe máximo liberable con las ganancias de los bonos será del 500% del monto recibido con el bono de casino.

La caducidad del bono de casino es de 7 días naturales desde el momento de su asignación.

Podrás utilizar los bonos en juegos habilitados para esta promoción en Casino y Juegos de Slot.

El rollover del bono VERSUSbet de casino es de 40x.

Otras promociones VERSUSbet México

Puede que te estés preguntando si la casa cuenta con un VERSUSbet bono sin deposito. La realidad es que existen tres bonos de bienvenida más a los que puedes acceder.

Crea tu apuesta en VERSUSbet México

Luego de utilizar el Código promocional VERSUSbet, vas a tener la posibilidad de utilizar la promoción Crea Tu Apuesta.

En esta promoción puedes combinar los mercados en los que deseas apostar, por ejemplo en un evento de VERSUSbet fútbol y la operadora te ofrecerá un momio.

Elige tus jugadas favoritas en partidos de VERSUSbet fútbol para conseguir una apuesta 100% personalizada, al crear tu propia apuesta.

Mercados Top

En esta promoción, la casa de apuestas te ofrecerá en algunos eventos deportivos seleccionados unas mejoras del momio para ciertos mercados.

Selecciona aquellas jugadas que consideres con una mejora de cuota, la cual podrás identificar en la plataforma, pues aparecerá en primer lugar la cuota original tachada y la cuota ofertada al lado.

Accede a este tipo de apuestas en el apartado de Mercados Top de VERSUSbet México.

Mercados Flash

Por último, encuentra los Mercados Flash en eventos deportivos seleccionados, los cuales te traerán mejores cuotas.

Ingresa a tus eventos favoritos, y si el apartado de Mercados Flash está habilitado, podrás realizar este tipo de apuesta de la misma manera que una apuesta regular.

Mercados de apuestas en VERSUSbet México

Luego de registrarte en la plataforma con el Código promocional VERSUSbet, vas a encontrar a tu disposición más de 20 deportes como fútbol, fútbol americano o beisbol para realizar apuestas deportivas.

La plataforma ofrece diferentes tipos de mercados dependiendo de cada deporte. Puedes realizar apuestas sencillas, combinadas, y utilizar mercados que ofrecen las líneas asiáticas.

Pero también encuentras los mercados más comunes como el 1X2, el total de goles, ganador el descanso, los tiros de esquina, las tarjetas y más.

No todos los mercados estarán disponibles en todos los eventos de cada deporte, por lo que debes ajustarte a esta condición de cara a realizar tus apuestas deportivas favoritas.

Streaming y apuestas en vivo en VERSUSbet

Apostar en vivo en la plataforma es posible. Si aún no tienes cuenta en esta casa de apuestas, puedes registrarte con el Código promocional VERSUSbet y recibir los bonos de bienvenida por primer depósito.

Una vez hecho esto, podrás acceder a las apuestas de tus deportes favoritos, incluso podrás realizar jugadas en vivo.

En el apartado ‘Apuestas Live’ podrás ver en el momento de tu consulta todos los deportes y mercados disponibles para realizar apuestas en vivo.

Sin embargo, la casa de apuestas todavía no cuenta con el servicio de Streaming, por lo que no es posible ver los partidos en vivo dentro de la plataforma.

VERSUSbet app

En la actualidad, la operadora no cuenta con una aplicación móvil disponible para sus usuarios. Sin embargo, sin la VERSUSbet app, la opción de utilizar la plataforma en dispositivos móviles es mediante el navegador web.

Independientemente del navegador que utilices, la plataforma te ofrecerá la misma interfaz, en la que podrás registrarte con el Código promocional VERSUSbet y acceder a los bonos de bienvenida.

Opciones de pago en VERSUSbet

Tienes hasta 11 opciones para realizar depósitos en tu cuenta y disfrutar del VERSUSbet bono que te ofrece la plataforma por registrarte con el Código promocional VERSUSbet.

Puedes realizar depósitos en lugares como Waltmart, 7-Eleven, Circle-K, entre otros, y también tienes la opción de hacer tus recargas vía Transferencia Bancaría SPEI o mediante la plataforma Oh My Cash!

Por lo tanto, esas mismas opciones están habilitadas por la casa de apuestas para realizar los retiros de tus ganancias. Solo debes saber que la transferencia bancaria puede tardarse hasta 48 horas, con un retiro mínimo de $100 MXN y máximo de $100.000.

En el caso de Oh My Cash!, los límites diarios de retiro so de mínimo de $10 MXN y máximo de $30.000 MXN.

Servicio al cliente de VERSUSbet

Existen cuatro tipos de opciones para que los usuarios de VERSUSbet México se puedan contactar con la operadora.

Luego de que te registres con el Código promocional VERSUSbet, vas a poder contactar al servicio al cliente mediante el chat en vivo, en el cual vas a poder recibir las respuestas a tus preguntas al instante.

También puedes contactarte con el departamento de servicio al cliente llamando al +52 55 6943 77 23, mediante el formulario de contacto o escribiendo al correo electrónico ayuda@versusbet.mx.

Nuestra conclusión de VERSUSbet

VERSUSbet México aparece en la escena de las apuestas deportivas en el país con buenos bonos de bienvenida a los nuevos usuarios que se registren con el Código promocional VERSUSbet. Cuenta con más de 20 deportes y cientos de juegos de casino, con momios justos y competitivos respecto a las demás operadoras. Además, tiene promociones y actividades que permiten que las cuotas aumenten en ciertos mercados ofrecidos.

Sin embargo, no cuenta con un VERSUSbet bono sin depósito, tampoco está disponible por el momento la VERSUSbet app ni el servicio de streaming para ver partidos o competencias en vivo.

Por último, es para destacar la amplia oferta de contacto de servicio al cliente con cuatro opciones como correo electrónico, formulario de contacto, chat en vivo o teléfono.

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Buenos bonos de bienvenida No tienen app disponible Más de 20 deportes No está disponible el streaming 11 opciones de depósito y retiro

Preguntas frecuentas

¿Quién puede reclamar la oferta del Código promocional VERSUSbet?

Cualquier nuevo usuario que registre una nueva cuenta con el Código promocional VERSUSbet será beneficiado con esta promoción, al realizar sus primeros depósitos.

¿Existe algún bono en la aplicación de VERSUSbet?

Actualmente la operadora no cuenta con una VERSUSbet app, pero en cualquier dispositivo móvil los usuarios pueden acceder a la plataforma mediante el navegador web.

¿Puedo reclamar este bono junto con otras ofertas existentes?

Puedes utilizar el bono de bienvenida para apostar utilizando otras ofertas como “Crea tu apuesta”, “Mercados top” y más.

¿Qué pasa si gano mi apuesta con el bono de bienvenida?

El bono de bienvenida que recibes, producto de registrarte en la casa de apuestas con el código de registro VERSUSbet, llega en forma de Apuesta gratis (freebet) por el monto del primer depósito.

Por ejemplo, al realizar una apuesta con ese bono, y en caso de ser una apuesta ganadora, el saldo disponible se verá reflejado por el monto de las ganancias de la apuesta, más no suma el valor del bono apostado.