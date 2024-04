El Coolbet bono de bienvenida permite a los nuevos usuarios duplicar su primer depósito hasta una cantidad máxima de $2.000 MXN. En esta reseña se explicará cómo activar el bono de bienvenida Coolbet y también sus condiciones.

Este operador no solamente ofrece una promoción por abrir cuenta, también cuenta con amplios mercados y múltiples servicios. No te pierdas esta completa guía que te ayudará a realizar tus primeros pasos.

Qué incluye el bono de bienvenida Coolbet

Al crear tu cuenta puedes escoger entre dos tipos de Coolbet bono de bienvenida. Por un lado, encontrarás la promoción de apuestas deportivas y por el otro el de juegos de casino.

Ambos son incompatibles entre sí, por lo que la decisión que tomes en un primer momento no se podrá revocar. Solamente puedes crear una cuenta y el bono es únicamente por la apertura.

La siguiente tabla muestra cuáles son las opciones que puedes escoger al registrarte. Más adelante se entrará en detalles sobre lo que ofrece cada una, así como sus términos de liberación.

Ambas requieren un primer ingreso. No obstante, sí que existe una posibilidad de bono de bienvenida sin depósito Coolbet. Solo se aplica a la sección de casino, como se refleja a continuación.

Actividad Bono Obtener el bono Apuestas deportivas 100% hasta $2.000 MXN Regístrate en Coolbet Casino 100% hasta $2.000 MXN o 100 giros gratis Regístrate en Coolbet Casino 10 giros gratis Regístrate en Coolbet

Bono de bienvenida en apuestas deportivas

Es hora de presentar al primero de los Coolbet bono de bienvenida. Se aplica a todo el mercado de apuestas deportivas. Eso incluye apuestas simples, múltiples, de sistema y también apuestas en vivo.

La promoción duplica el primer ingreso que realices hasta un total de $2.000 MXN. Lleva asociado un código promocional necesario para la activación. De eso ya se hablará más adelante.

Para recibir el bono de bienvenida Coolbet, ese primer depósito debe ser de al menos $200MXN. Una vez que cargues esa cantidad, obtendrás el 100% hasta el máximo establecido. Lo podrán reclamar aquellos que no hayan recibido previamente un bono de deportes.

Es posible retirar las posibles ganancias asociadas al bono, pero, para ello, debes cumplir las siguientes condiciones:

Depósito de al menos $200 MXN.

No se permiten ingresos desde Skrill o Neteller.

El rollover está fijado es 6 veces el monto del bono.

Serán válidas las apuestas con una cuota mínima de -200.

El plazo máximo para convertirlo en dinero real es de 30 días desde la activación.

No se permite realizar retiradas antes de cumplir estas condiciones.

Entre los deportes en lo que se puede usar este Coolbet bono de bienvenida se encuentran:

Fútbol

Tenis

Béisbol

Baloncesto

Fútbol americano

eSports

Bono de bienvenida para casino

Los usuarios que opten por casino, tendrán dos alternativas. La primera de ellas duplica el depósito y la segunda ofrece giros gratuitos. En ambos casos el bono de bienvenida Coolbet requiere de un primer ingreso.

El bono que duplica el depósito ha establecido el ingreso mínimo en $100 MXN. La cantidad máxima que puedes obtener es de $2.000 MXN. Para liberarlo, tienes que apostar un total de 35 veces el bono en un plazo de 30 días.

La contribución de los juegos es diferente, va de un 100% en tragamonedas hasta un 10% en Video Poker o Live Casino. Algunos juegos ni siquiera son compatibles con el Coolbet bono de bienvenida. El retiro está bloqueado hasta que se libere la oferta.

Sobre los giros gratis, puedes obtener un total de 100 al ingresar $100 MXN. Lo mejor de todo es que este bono de bienvenida Coolbet no está sujeto a un rollover. Para la retirada basta con hacer apuestas que acumulen 100 MXN en casino.

Cómo activar el bono de bienvenida Coolbet

Ahora que ya sabes en qué consisten las ofertas ha llegado el momento de ver cómo activar el bono de bienvenida. En líneas generales ya se ha explicado que debes crear una cuenta. Estos son los pasos que debes seguir:

Accede a Coolbet desde cualquiera de los enlaces de la reseña. Pulsa en el botón de registro en la parte superior derecha. Completa el formulario que aparece en pantalla: nombre, correo electrónico, número de celular, contraseña… Acepta términos y condiciones y confirma que eres mayor de edad. Finaliza la acción.

El número de celular que introduzcas debe ser válido, así como todos los demás datos. Recibirás un SMS para verificar la creación de la cuenta con un código. Si no lo introduces no podrás completar el registro.

Algunos operadores requieren el uso de un código promocional para sus ofertas. Precisamente este es el caso del Coolbet bono de bienvenida. Estos códigos vienen especificados en la presentación de cada promoción.

Para que la activación sea un éxito, solamente queda que realices un primer depósito válido. Desde el momento de la activación, dispondrás de un plazo determinado para liberar el bono de bienvenida.

La oferta debería llegar a la cuenta de manera instantánea. Si esto no ocurre, ponte en contacto con atención al cliente. Mientras tanto, no realices ninguna apuesta ni toques el dinero de la cuenta.

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida

Existen una serie de reglas que se aplican a la activación del Coolbet bono de bienvenida. Una de las más importantes es la de la mayoría de edad. Solamente los mayores de 18 años podrán crear una cuenta y reclamar un bono en este operador.

Otra de las condiciones importantes es la de la residencia. Cualquier usuario tendrá que aportar los datos de su residencia en México. De hecho, se puede dar el caso de que se solicite la aportación de documentación vía mail.

La oferta es solamente válida una vez. Si, por ejemplo, ya tenías una cuenta previa, no se puede duplicar. Coolbet permite una sola cuenta por usuario, dirección, IP, familia o correo electrónico.

Se permite un único bono de bienvenida Coolbet. El usuario tendrá que escoger entre todas las opciones posibles. En el momento en el que active uno, el resto quedará bloqueado y no se permitirá el acceso.

Los bonos explicados anteriormente son ofertas vinculadas a un primer depósito. Por lo tanto, requerirán de un ingreso a través de las vías disponibles. Además, tendrán que facilitar el código promocional asociado.

Todas estas condiciones de activación del bono de bienvenida se pueden resumir en:

Válido para usuarios mayores de edad.

Solo para residentes en México.

Se permite una sola cuenta por usuario, IP, domicilio.

Requiere un primer ingreso desde las pasarelas de pago aceptadas.

¿Coolbet ofrece un bono sin depósito?

Aunque no es muy común, sí que existe un bono de bienvenida sin depósito Coolbet. La promoción se aplica a la opción de casino exclusivamente y consiste en 10 giros gratis en un juego determinado.

Para poder optar a él, será necesario crear una cuenta siguiendo los pasos explicados anteriormente en el bono de bienvenida. Después de ese registro, tendrás que suscribirte al boletín de ofertas.

En el momento en el que inicies sesión tras haber completado estos pasos, recibirás los 10 giros. Tienen una validez de siete días, pasado ese tiempo caducarán.

Los giros de este Coolbet bono sin depósito no van asociados a ningún rollover. No obstante, aquel que no realice un depósito posteriormente, solo podrá retirar un máximo de $2.000 MXN.

Preguntas frecuentes

Por último, aquí tienes algunas preguntas frecuentes acerca del bono de bienvenida Coolbet. Prueba a crear tu cuenta y obtén estas promociones y otras para los usuarios ya registrados.