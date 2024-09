Betano México: Nuestra opinión sobre bonos, app y cuotas

Betano México es una de las casas de apuestas que cada vez va ganando mayor relevancia en el país. Parte de su oferta, basada en llamativos bonos de bienvenida, amplios mercados en deportes y cómodos métodos de pago.

[TDM]

Bono de bienvenida Betano México

Betano México tiene uno de los mejores bonos de bienvenida en comparación con otras casas de apuestas. El operador ofrece ofertas interesantes para los nuevos jugadores, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el casino.

El bono de bienvenida brinda la posibilidad de que los nuevos jugadores reciban un bono del 100% de hasta $3000 MXN. La condición es que se deberá apostar el monto del bono y del depósito en 4 rollover, eligiendo cuotas de 2.5 a más por cupón.

Para acceder al bono de bienvenida se tienen que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página del operador. Realizar el primer depósito en la web o app. Solicitar el bono en el proceso del depósito. Cumplir con los requisitos básicos para obtener el bono de bienvenida.

Tomando en cuenta los montos, este bono de bienvenida es uno de los más llamativos del mercado.

Casa de apuesta Bono de bienvenida Betano Bono del 100% hasta $3 000 MXN. Campobet Bono por primer depósito 100% hasta $2 000 MXN. Strendus Bono del 100% hasta $2 000 MXN + 25% de Cashback.

Bono de bienvenida Betano para casino

El bono de bienvenida para casinos también es uno de los más llamativos en el campo de las apuestas debido a que el operador ofrece un bono del 100% hasta un máximo de $5000 MXN. Para seleccionar este beneficio se deberá elegir “Bono por Primer Depósito en Casino” una vez depositado el primer monto.

Tras el primer depósito, el bono se activará automáticamente, pero se deberán cumplir las siguientes condiciones:

El monto total se deberá apostar x15 en el casino.

Cualquier saldo disponible presente se utilizará simultáneamente para apostar, siempre en una proporción de 50/50.

Cualquier solicitud de retiro presentada antes completar el requisito de apuesta provocará la cancelación del bono.

Betano México: mercado de apuestas

Otro beneficio de la casa de apuestas es su mercado de apuestas, pues a diferencia de otros operadores tiene a su disposición más de 30 deportes con sus respectivos torneos más resaltantes. Dentro de todos los deportes en su carta, estos son los más resaltantes para los nuevos jugadores:

Fútbol

Básquetbol

Tenis

Esports

Béisbol

Fútbol Americano

MMA

Voleibol

Hockey

Para ubicar un mercado específico, es de suma importancia escribir el nombre del equipo, competencia o mercado en la casilla de “Buscar”, que está representada por medio de un ícono de la lupa.

Una vez que aparezcan las opciones, es importante que se seleccione la opción de “Ver más” para encontrar la lista completa solicitada, pues hay la posibilidad de encontrar apuestas a largo plazo, como ganador de algún campeonato en expecífico.

Cuotas de apuestas Betano México

Las cuotas del operador son excelentes y se sitúan por encima del mercado de las apuestas deportivas, siendo muy competitivas. Esto aplica tanto para los partidos más comunes como del Torneo Apertura de la Liga MX, como para las apuestas a largo plazo.

El operador te da chance de apostar por el ganador del Torneo Apertura 2024/2025, siendo los siguientes conjuntos los que pagan mejor.

Equipos Cuotas por equipos Cruz Azul 3.75 Tigres 5.00 América 5.50 Toluca 5.50 CF Monterrey 6.50 Chivas 10.00 Pachuca 20.00 Todas las cuotas son tomadas directamente de los operadores y están sujetas a variaciones

Por ejemplo, si un nuevo jugador está dispuesto a apostar $500 MXN a favor de que el Cruz Azul gane el Torneo Apertura de la Liga MX, potencialmente tendrá la posibilidad de recibir $1875 MXN, obteniendo una ganancia de $1375 MXN. Aunque si se arriesga un poco más podría apostar a favor de Club América, obteniendo una suma total de $2750 MXN.

Asimismo, cubre otros mercados deportivos como la NFL en Norteamérica, brindando la posibilidad de escoger al ganador del Super Bowl 2024/2025.

Equipos Cuotas por equipos Kansas City Chiefs 6.00 San Francisco 49ers 7.00 Baltimore Revens 11.00 Cincinnati Bengals 13.00 Detroit Lions 13.00 Philadelphia Eagles 13.00 Buffalo Bills 15.00 Todas las cuotas son tomadas directamente de los operadores y están sujetas a variaciones.

Debido a que la NFL es una competición con mayores candidatos al título, las cuotas son más atractivas para los nuevos jugadores. En el mismo caso anterior, si un nuevo jugador en México decide apostar a favor del Kansas City Chiefs, tendrá la posibilidad de ganar, con los mismo $500 MXN, la suma de $3000 MXN.

¿Qué son las SuperCuotas Betano?

La oferta de SuperCuotas es aquella que aparece en el marcador final de ciertos mercados, donde la cuota es superior a otros operadores. Para que se identifiquen es importante prestar atención a la página principal del operador y su app, pues resaltan sobre las demás ofertas.

Otro detalle es que las SuperCuotas es una oferta, por lo que no se podrán combinar con otro tipo de apuestas en la página o app. Esto quiere decir que solo puede ser utilizada en una apuesta simple.

Streaming y apuestas en vivo en Betano México

A diferencia de otras casas de apuestas, aquí se tiene habilitada la transmisión de eventos en vivo y streaming. El operador transmite miles de eventos en vivo y de forma gratis, eso significa que no se deberá pagar un extra para acceder a las transmisiones. El detalle es que para acceder al streaming se tienen que cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Tener fondos en la cuenta.

Haber realizado una apuesta abierta en los últimos 7 días.

FreeBet/ Turbo FreeBet disponible.

Tener una apuesta líquida en las últimas 24 horas.

¿Cómo ingresar al streaming de Betano México?

Para acceder al servicio de streaming es necesario seguir una serie de pasos:

Acceder a la página del operador. Ingresar al evento de preferencia e identificar el ícono de streaming. Dar click al ícono de streaming y disfrutar del evento.

Encontrarás una variedad de deportes disponibles en streaming, pues la plataforma abarca torneos de fútbol, básquetbol, tenis, entre otros.

En diversas ocasiones, esta situación se da debido a que no hay saldo en la cuenta. Sin embargo, si este no es el caso, una opción puede ser actualizar la página de inicio. Otro error común es no habilitar la versión Flash, importante para la transmisión de eventos por medio de una pantalla emergente.

Betano app móvil

Debido a la proliferación del uso del celular, es más común que los nuevos jugadores prioricen realizar apuestas a través de una aplicación, en lugar de hacer todo el proceso por medio de la web o navegador.

La casa de apuestas tiene sus apps disponibles en México, tanto para iOS y Android, para obtenerlas se puede descargar por medio de la web oficial en la parte final de la página o ingresando a sus respectivas tiendas de aplicaciones.

Betano México

¿Cuáles son las ventajas de la Betano app?

Utilizar la app trae los siguientes beneficios:

Posibilidad de seguir las apuestas de los partidos en tiempo real.

Mejor servicio al momento de efectuar los depósitos o retiros.

Recibir alertas y notificaciones de los bonos personalizados de forma directa.

Contacto más rápido con el servicio cliente deseado.

La posibilidad de jugar en el casino.

La aplicación está disponible para cualquier dispositivo que manejen los sistemas operativos antes mencionados, como el iPhone, iPad, teléfonos y tablets. Aunque sean distintos sistemas operativos, la funcionalidad y experiencia de usuario es la misma en cada app.

Además, tiene disponibles los mercados de fútbol, básquetbol, tenis, voleibol, hockey, balonmano, ping pong, snooker, vóley-playa, bádminton, incluso los esports.

¿Cómo hacer el registro en Betano app?

Una vez que se haya instalado la aplicación, se tienen que seguir esta serie de pasos para realizar el registro:

Abrir la aplicación de Betano. Seleccionar el apartado de “Regístrate” en la parte superior de la app. Completar los datos y crear una contraseña. Confirmar la mayoría de edad y los términos y condiciones. Dar click en “Completar Registro”. Verificar el registro a través del correo electrónico y número de celular.

Métodos de pago en Betano México

Hay múltiples métodos de pago, depósito y de retiro para este operador. Lo resaltante es que la casa de apuestas no cobra comisión y la mayoría de ellos no demora en la transacción.

Estos son los métodos de pago de depósito:

Métodos de pago Tarifas Tiempo de procesamiento Monto mínimo Monto máximo SPEI Gratis Inmediatamente $35.00 MXN $255,000.00 MXN Mercado Pago Gratis Inmediatamente $5.00 MXN $250,000.00 MXN Tarjeta de crédito y débito Gratis Inmediatamente $20.00 MXN $100,000.00 MXN Oxxo Pay Gratis Hasta 5 minutos $10.00 MXN $10,000.00 MXN CoDi Gratis Hasta 5 minutos $35.00 MXN $183,000.00 MXN Pago en Efectivo Gratis Hasta 5 minutos $5.00 MXN $5,000.00 MXN Todito Cash Gratis Inmediatamente $5.00 MXN $5,000.00 MXN

De la misma forma, la casa de apuestas ofrece la posibilidad de retirar de dos formas las ganancias obtenidas con las apuestas:

Métodos de retiro Tarifas Tiempo de procesamiento Monto mínimo Monto máximo Transferencia bancaria Gratis Hasta 1 día útil $100.00 MXN $180,000.00 MXN Retiro vía Oxxo Gratis Inmediatamente $30.00 MXN $3,000.00 MXN

Servicio al cliente de Betano México

La casa de apuestas ofrece uno de los mejores servicios al cliente del mercado debido a que tiene los siguiente dos canales efectivos de contacto tanto en la web como en la app.

La primera es a través de un formulario, que se completa ingresando al apartado de “Políticas de Reclamo” al final de la página. El operador recomienda notificar el problema una vez que haya sido detectado, incluyendo el resumen de los hechos que causaron el reclamo, detalles como la hora, razones de presentación y última instancia.

Otra forma de recibir ayuda es por medio del “Centro de ayuda”, que también se ubica en la parte inferior de la página web. En esta apartado se podrán resolver dudas respecto:

Nuestro veredicto sobre Betano México

Esta es una de las plataformas más interesantes en el mercado local. Su amplia cantidad de mercados de apuestas, múltiples formas de pago y cuotas mejoradas a largo plazo, hacen que la casa de apuestas sea una de las más llamativas en México.

Además, sus bonos de bienvenida de deportes y de casino, $3000 MXN y $5000 MXN, respectivamente, son unos de los más interesantes del mercado debido a que ofrecen pocas condiciones para el retiro de sus ganancias.

La aplicación y streaming son otras de las ventajas del operador para el jugador que prioriza la experiencia de usuario y la emoción de apostar en vivo. Aunque no todos los eventos están disponibles para el streaming, la oferta resalta debido a que se necesitan pocas condiciones para acceder.

¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? – Bono de bienvenida superior a otros presentados en el mercado local.



– Interesante experiencia de usuario por medio de la aplicación.



– Correcta transmisión en vivo de los partidos en cualquier deporte.



-Buen funcionamiento de la aplicación, cumpliendo con todas las particularidades de la web.



-Presencia de promociones interesantes en el mercado de apuesta mexicano.



-Correctas respuestas a las preguntas más solicitadas por los nuevos jugadores. – Pocos métodos de retiro en México.



– Que no haya mucho mercado disponible en el streaming en México.



– Mantener un saldo mínimo para aprovechar las transmisiones en vivo.



– La demora de 15 días para una respuesta a un reclamo.

FAQS

¿Cómo se activa la cuenta una vez completado el registro?

Para confirmar la cuenta se tendrá que ingresar al correo tipiado en el registro para “Confirmar correo electrónico”. Si es que no se ubica es correo, es posible que esté en el apartado de “Correos no deseados”.

¿Se puede realizar una transacción antes de que se complete el proceso de verificación de la cuenta?

Betano México permite que se realice una transacción antes de que se inicie el proceso de verificación de la cuenta. Incluso, luego de ello, los retiros estarán de nuevo disponibles una vez que el proceso se haya completado.

¿Cómo se accede a la cuenta una vez que se cerró la sesión?

Para acceder a la cuenta, se debe dar click en el botón de “Iniciar sesión” ubicado en la esquina superior derecha de la web e ingresar los datos de la cuenta, como el nombre de usuario y contraseña.

¿Cuáles son los métodos de depósito y cuánto demoran en llegar?

Los depósitos en cuenta se pueden realizar por medio de SPEI, Mercado Pago, tarjeta de crédito y débito, Oxxo Pay, CoDi, Pago en efectivo y Todito Cash. La mayoría brindan la posibilidad de un depósito inmediato y ninguno cobra comisión.

¿Cómo ver el historial de retiros?

Para acceder al historial de retiros se tiene que ingresar a la “Cuenta” para luego seleccionar el apartado de “Historial”, luego eligiendo “Transacciones” aparecerán todos los movimientos en la cuenta realizados.