Betano retiro de dinero: pasos para retirar en el operador

Si tienes una nueva cuenta, una de las principales preguntas que de seguro quieres resolver es cómo retirar en Betano esas ganancias de tus apuestas deportivas. Con casi 40 deportes disponibles en su plataforma, vas a encontrar en Betano una atractiva plataforma de casas de apuestas en la que depositar y retirar es muy sencillo. A continuación resolvemos todas tus dudas del Betano retiro de dinero.

Cómo retirar dinero en Betano

Tienes varias opciones para hacer un retiro en Betano. Cuando tus apuestas deportivas te den las ganancias que quieras disfrutar, podrás utilizar los métodos que te ofrece la plataforma. A continuación puedes seguir el paso a paso con el que sabrás cómo retirar en Betano:

Betano retiro de dinero paso a paso:

Accede a tu cuenta en Betano. Puedes ingresar desde tu navegador web o en la app móvil. Haz clic en la sección “Retiros”. Está ubicada en la parte superior de la página web al igual que en la aplicación. Selecciona el método de pago con el que deseas realizar el retiro en Betano. “Introduzca el importe que desea retirar”. Aquí debes definir cuánto dinero quieres retirar. Chequea la información y confirma el retiro. Si estás de acuerdo con el importe y el método de pago solo debes hacer clic en “Confirmar” para completar tu retiro.

Recuerda que si realizas un depósito después de crear una cuenta nueva en Betano, vas a poder recibir un bono de bienvenida.

Betano retiro de dinero en la app

De la misma manera que en tu navegador, la plataforma te ofrece en su aplicación móvil la opción para realizar un retiro en Betano. A continuación te explicamos cómo retirar en Betano desde su app:

Accede a tu cuenta en Betano en la app. Busca la sección “Retiros” y haz clic allí. Está ubicada en la parte superior de la app. Selecciona el método de pago con el que deseas realizar el retiro en Betano. “Introduzca el importe que desea retirar”. Aquí debes definir cuánto dinero quieres retirar. Chequea la información y confirma el retiro. Si estás de acuerdo con el importe y el método de pago solo debes hacer clic en “Confirmar” para completar tu retiro.

Métodos disponibles para Betano retiro de dinero

Revisa la tabla a continuación para que conozcas todos los detalles del Betano retiro de dinero por método de pago:

Método de retiro Retiro Min. / Max. Comisión por retiro Tiempo Transferencia Bancaria $100 / $180.000 Sin comisión Hasta 1 día útil OXXO $30 / $3.000 Sin comisión Al instante

En Betano sólo existen dos métodos el Betano retiro de dinero: transferencia bancaria y OXXO.

Ten en cuenta que no importa con qué método vas a solicitar un retiro en Betano, incluso la plataforma puede mostrarte un método por defecto, la regla general indica que el retiro se procesará a través de transferencia bancaria, en donde el titular de esta misma cuenta debe ser el mismo al momento del registro de la cuenta Betano.

Betano procesa la solicitud en un plazo de 24 horas y la envía a las entidades bancarias respectivamente, donde el tiempo de procesamiento puede variar.

* Información consultada en Julio de 2024. Puede estar sujeta a cambios.

Betano retiro de dinero: el mejor método

Si necesitas el dinero al instante, la mejor respuesta al retiro de dinero en Betano es utilizar el retiro en las tiendas OXXO, en donde recibes el dinero que solicitaste de manera inmediata. Recuerda que el valor mínimo para hacer un retiro en Betano es de $30 MXN y el máximo es de $3.000.

Pero si no quieres salir de casa, y la realidad es que no necesitas el dinero al instante, cómo retirar en Betano es una pregunta con una respuesta muy sencilla: puedes retirar dinero en Betano utilizando la transferencia bancaria puede funcionar perfectamente para tí.

Al final de cuentas, retiro de dinero en Betano depende de tus necesidades y de cuál de las dos opciones que te ofrece la plataforma se ajustan a tí.

Atención al cliente de Betano

Betano cuenta con tres canales de atención al cliente Betano: chat en vivo y correo electrónico. También te puedes comunicar con la operadora mediante el teléfono de contacto.

Además cuentan con una sección de preguntas frecuentes sobre una gran variedad de temas: Betano retiro de dinero, apuestas deportivas, depósitos, y muchos más. Si utilizas la sección no tendrás que esperar por la atención personalizada.

Betano Opciones contacto Servicio al Cliente Correo electrónico ayuda@betano.mx Call center (número de teléfono) +525570050507 Centro de ayuda Al final de la página web, puedes hacer clic en ‘Centro de ayuda’ donde encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas.

Preguntas frecuentes sobre Betano retiro de dinero

¿Cuáles son las comisiones por las transferencias (depósito y retiro)?

Betano tiene seis opciones con las que puedes hacer un depósito: SPEI, Tarjetas (débito/crédito), OXXO, Codi, pago en efectivo y Todito Crash. En ninguna de estas opciones se te cobrará comisión por realizar depósitos.

De la misma manera, los métodos de retiro en Betano son solo dos: Transferencia bancaria y OXXO. Tampoco existen cobros de comisiones por utilizar los métodos de retiro en Betano.

¿Cuánto tarda un Cashout Betano?

Podría haber alguna demora durante la aceptación de la solicitud de Cash Out. Esto puede variar dependiendo el deporte/mercado, ya que puede haber un cambio de cuotas o tu jugada puede suspenderse. Así las cosas, la solicitud de Cash Out podría no realizarse.

Una de las normas en Betano es que no está permitido colocar una apuesta y luego hacer inmediatamente el Cash Out. Betano no tomará en cuenta las apuestas a las que les realices Cash Out para completar los requisitos de apuesta de ninguna oferta.

¿Cuánto es el monto mínimo de retiro en Betano?

El monto mínimo de retiro depende del proceso que elegiste para retirar dinero en Betano. Si elegiste hacerlo mediante transferencia bancaria, el retiro mínimo es de $100 MXN. Si elegiste hacerlo mediante las tiendas OXXO, el retiro mínimo es de $30.

¿Cuánto tiempo tarda en realizarse un retiro?

El Betano retiro de dinero a través de transferencia bancaria es un proceso que normalmente tarda hasta 2 horas y a través de tarjeta en un plazo de hasta 3 días hábiles. La solicitud es procesada por Betano en un lapso de 24 horas y luego es enviada a las instituciones bancarias. Pero la realidad es que el tiempo podría variar según cada banco.

¿Cómo se cancela un retiro?

Si decidiste retirar dinero en Betano pero finalmente te arrepentiste, una vez que hayas solicitado tu retiro, podrás cancelarlo iniciando sesión, luego yendo a la sección de ‘Cuenta’. Allí encontrarás el apartado de ‘Transacciones’ y luego ‘Cancelar retiro’. Una vez que la solicitud de retiro es cancelada, los fondos estarán disponibles en tu cuenta Betano inmediatamente.

¿Cuánto es el monto máximo de retiro en Betano?

Al igual que el monto mínimo de retiro, la máxima cantidad a retirar dinero en Betano depende del método que hayas elegido para realizar el proceso: Si elegiste hacerlo mediante transferencia bancaria, el retiro máximo es de $180.000 MXN. Si elegiste hacerlo mediante OXXO, el retiro mínimo es de $3.000.

¿Se pueden realizar transferencias internacionales con todos los métodos ?

No puedes realizar transferencias internacionales en Betano con ningún tipo de método de retiro mencionado aquí en este artículo. El Betano retiro de dinero y depósito, son transacciones que solo pueden realizar usuarios en México.

¿Cuáles son los métodos de pago disponibles?

Depósito

SPEI

Tarjetas (débito/crédito)

OXXO

Codi

Pago en efectivo

Todito Crash.



Retiro