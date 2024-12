La Copa del Mundo de 2026 aparece en el radar como el gran objetivo de la Selección Mexicana. En ese sentido, Javier Aguirre y Rafa Márquez ya están trabajando en formar un equipo que esté a la altura y pueda llevar al Tri lo más lejos posible. Es por eso que hay ciertos jugadores que buscarán ganarse un lugar.

ver también El pedido de Hirving Lozano a Javier Aguirre y la Selección Mexicana tras su salida de Europa

De hecho, el Vasco ya ha hecho algunos cambios en la conformación de las convocatorias habituales. Ese proceso de evaluación de futbolistas continuará hasta meses antes de la Copa del Mundo. Y si de nombres que deben luchar por un lugar se habla, está claro que el de Guillermo Ochoa ocupa un lugar preponderante.

Memo Ochoa se aleja de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Pese a haber llegado a Portugal con el objetivo de tener minutos para regresar a la Selección Mexicana, el presente del portero está lejos de ser el ideal. Tal es así que Memo disputó su último partido con AVS el 9 de noviembre, en el empate a cero frente a Estoril. A partir de allí, no volvió a jugar.

Publicidad

Publicidad

De hecho, no solo que no jugó, sino que el mexicano quedó fuera de la convocatoria en reiteradas ocasiones. Es decir, luego de haber tenido un comienzo con puntos altos, dejó de tener actividad con el club portugués, el cual no consigue ganar desde septiembre en la liga de su país.

El portero no atraviesa un buen momento y se aleja del Tri (IMAGO)

Por supuesto, esto complica seriamente las chances de que vuelva a la Selección Mexicana, considerando que hay otros porteros de buen presente. Pero, además, la última participación de Ochoa con el Tri no dejó buenas sensaciones, siendo la misma en el juego de ida de Concacaf Nations League ante Honduras.

Publicidad