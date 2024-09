Codere bono sin deposito: En qué consisten y cómo conseguirlo

Una de las promociones más atractivas de las apuestas en línea es el Codere bono sin depósito. Los bonos sin depósito te dan la oportunidad de obtener un bono sin necesidad de depositar dinero en tu cuenta primero, como lo dice su nombre.

¿Qué son los bonos de bienvenida sin depósito gratis?

Aunque muchos son los bonos y las ofertas que ofrecen las casas de apuestas, el Codere bono sin depósito es una de las mejores. Estamos hablando de ofertas tanto para usuarios nuevos como para usuarios antigüos.. Entre ellas existe el bono sin depósito en el cual por tan solo registrarse, las personas pueden acceder a la posibilidad de realizar apuestas con el dinero del bono para convertirlo en dinero real.

Aunque pocas son las casas de apuestas que ofrecen este beneficio, te explicaremos cómo aprovechar este y otro tipo de bonos y promociones que tiene esta ‘bookie’ para tí.

Codere bono sin depósito: ¿qué incluye?

Si bien no está disponible en este momento el Codere bono sin depósito, su bono de bienvenida es uno de los más competitivos en el mercado mexicano, al darle a los nuevos usuarios registrados una bonificación en sus primeros tres depósitos.

Codere Detalles del bono Obten el bono Bono casino Primer depósito: bono del 100% hasta $2,000.

Segundo depósito: bono del 50% hasta $1,000

Tercer depósito: bono del 70% hasta $2,000 Recibe el bono Bono deportes Primer depósito: bono del 100% hasta $2,000.

Segundo depósito: bono del 50% hasta $1,000

Tercer depósito: bono del 70% hasta $2,000. Recibe el bono

Por el primer depósito, la plataforma entrega un bono de bienvenida del 100% hasta los $2,000 en FD (“Fondos Disponibles”). Si tu primer depósito es de $3,000 MXN, recibirás una bonificación de $2,000 MXN.

En tu segundo depósito, el bono de bienvenida de Codere te entrega un bono del 50% hasta 1,000 MXN en FD. Si tu recarga es de $1,000 MXN recibirás $500 MXN, pero si recargas $3,000 MXN, tendrás un bono de $1,000 MXN.

Por último, el tercer depósito entrega un bono del 70% hasta $2,000 MXN en FD. Si depositas $1,000 MXN recibirás $700 MXN, pero si recargas $3,000 MXN, el bono será de $2,000 MXN.

Este beneficio funciona tanto para apuestas deportivas como casino y, sin importar que no haya Codere bono sin depósito, la promoción de bienvenida por nuevo registro trae a los usuarios grandes promociones y beneficios:

Depósito mínimo: podrás realizar depósitos mínimos desde $200 MXN y máximos de $600,000.

podrás realizar y máximos de $600,000. Promociones adicionales: en la sección de ‘Promociones’ podrás encontrar hasta nueve tipos de bonificaciones diferentes y exclusivas para los usuarios Codere..

en la sección de ‘Promociones’ podrás encontrar hasta nueve tipos de bonificaciones diferentes y exclusivas para los usuarios Codere.. Recargas y retiros: tienes hasta 12 posibilidades para realizar depósitos y retiros desde diferentes plataformas y medios.

tienes hasta 12 posibilidades para realizar depósitos y retiros desde diferentes plataformas y medios. Más beneficios: revisa siempre los términos y condiciones que presenta el casino, pues sus promociones se van renovando constantemente así como los beneficios que puedes recibir.

¿Cuáles son las condiciones para obtener el Codere bono sin depósito?

Un bono sin depósito es una oferta que ofrecen algunas casas de apuestas al ofrecerte cierta cantidad de dinero reflejada como bono para apuestas gratis, que en caso de ganar, las ganancias de tales apuestas se convertirán en dinero real.

En la actualidad el Codere bono sin depósito en México no está disponible, pero la plataforma cuenta con otros tipos de promociones que también puedes aprovechar.

El principal bono es el bono por registro, en el que el casino te va a dar una bonificación por tus tres primeros depósitos, la cual la hace una excelente alternativa.

¿Qué pasos tengo que seguir para conseguir el Codere bono sin depósito?

Mientras la plataforma pone a disposición el bono sin depósito, podrás beneficiarte de las otras plataformas presentes en la página web y aplicación móvil para disfrutar de tus apuestas deportivas y los juegos de casino y casino en vivo.

Para hacerlo debes seguir los siguientes pasos:

Registrate en Codere: Ingresa a la página web y encuentra el botón azul de ‘Registrarse’. Haz clic y rellena el formulario con tus datos personales. Realiza tu primer depósito: Una vez realizado el registro y después de verificar tu cuenta, realiza tu primer depósito para que puedas disfrutar del bono de bienvenida en la plataforma aun sin que haya la posibilidad de contar con el Codere bono sin depósito. Libera el bono con los rollover: En el caso de utilizar el bono para apuestas deportivas, debes jugar el 100% de la cantidad depositada a cuota mínima de -200 y que esas apuestas se resuelvan como ganadoras o perdedoras. Una vez liberado el bono de bienvenida por primer depósito en deportivas o casino, vas a poder liberar el segundo bono de bienvenida y así mismo con el tercero.

Respecto al requisito para recibir el bono para casino, debes hacer un rollover de 30 veces la cantidad del bono más el depósito.

No olvides revisar los términos y condiciones para cada tipo de bono con el fin de cumplir todos los requisitos para liberarlos.

Otras ofertas diferentes del Codere bono sin depósito

Aunque no exista actualmente el Codere bono sin depósito, además del bono de bienvenida el casino te ofrece ocho distintos tipos de bonificación que puedes aprovechar.

Debes tener presente que cada semana se actualizan los bonos, por lo que debes ingresar constantemente a la sección ‘Promociones’ para encontrar las ofertas de Codere.

Juego de la semana

Esta promoción es válida sólo para aquellos usuarios que reciban la invitación a participar en la promoción. Si la recibes, solamente debes aceptarla y luego recibirás cinco giros gratis diarios por una semana para utilizarlos en el juego Quad Link.

Apuesta de la semana y fondos disponibles

Cada semana, Codere elige un evento específico de fútbol en el que podrás apostar la cantidad solicitada por el bono y podrás recibir la misma cantidad de dinero en fondos disponibles para apostar en vivo en ese mismo evento.

Esta promoción se actualiza semanalmente y le entrega a los usuarios de Codere la possiibilidad de realizar apuestas en diferentes partidos y torneos.

Recibe $300 en fondos disponibles si pierdes tu apuesta de $500 MXN

Otra promoción diferente al Codere bono sin depósito en México es aquella en la que si pierdes una apuesta en vivo de $500 MXN en partidos del fútbol mexicano, recibirás $300 en fondos disponibles.

Solo debes encontrar el banner de la promoción, inscribirte y realizar tu apuesta en vivo de momio mínimo -200. Ya sabes que si la apuesta termina en derrota recibirás 300 en FD.

Recuerda revisar constantemente la sección de ‘Promociones’ pues los bonos en Codere se actualizan constantemente.

Crea tu apuesta de fútbol

Otra de las promociones sin depósito en Codere se llama ‘Crea tu apuesta’ que puedes utilizar en tus eventos de fútbol favorito.

Al elegir el evento para apostar, debes ingresar a la sección de ‘Crea tu apuesta’. Con ello, vas a encontrar una serie jugadas y mercados en los que puedes apostar. Cuando estés listo, añade tus selecciones al boleto de tus apuestas. Cuantos más mercados combines en tu tiquete mayor será el momio de tu jugada.

Para finalizar, debes indicar el monto de tu saldo que deseas apostar y la plataforma te mostrará tus potenciales ganancias en caso de que tu jugada termine siendo ganadora. Realizas tu apuesta al hacer clic en el botón para confirmar.

Streaming de eventos en vivo en Codere

Una de las promociones a las que tienes acceso sin depósito en Codere es la de Streaming. Podrás ver partidos seleccionados en vivo de diferentes deportes y disciplinas, lo que te va a permitir realizar apuestas en vivo mientras ves los encuentros de tu mayor interés.

Tomada de Codere.mx

Para encontrar los eventos deportivos con streaming, debes dirigirte a la sección de ‘Deportes en vivo’ y aquellos partidos que cuentan con esta característica tendrán el ícono de ‘Play’ en la parte izquierda.

Para disfrutar del streaming solo debes iniciar sesión en tu cuenta de la plataforma. Podrás ver los partidos y realizar tus apuestas.

Bonos de bienvenida con depósito

No importa que no encuentres el Codere bono sin depósito en México ya que la plataforma cuenta con más promociones que puedes tener en cuenta dependiendo tus gustos a la hora de jugar en un casino en línea.

Una oferta llamativa en la ‘bookie’ es la de ‘Friday Big Quiz’ en la que debes contestar al menos siete de diez preguntas correctamente para ganar.

Solo debes inscribirte en esta promoción, realizar un depósito si no tienes saldo disponible y jugar. Esta actividad estará disponible todos los días martes y viernes hasta el 17 de diciembre de 2024.

Con el Jueves feliz recibes hasta $600 para deportes y casino

Esta es una de las ofertas con depósito que te ofrece Codere y que está activa cada jueves del año. Se trata del ‘Jueves Feliz’, una oferta en la que vas a recibir hasta $600 MXN en fondos disponibles para utilizar en deportes y casino.

Para participar en esta actividad, inicia sesión en la plataforma de Codere e inscríbete en la promoción. Encontrarás que todos los jueves desde las 00:01 hrs hasta las 23:59 hrs del mismo día, podrás ubicar una apuesta de $400 o más en cualquier deporte y una apuesta de $1,000 o más en cualquier juego de casino.

Al realizar estas dos apuestas, vas a ganar $200 en fondos disponibles para deportes y $400 en bono de casino.

Consejos a tener en cuenta para canjear el Codere bono sin depósito

Al igual que con cualquier tipo de bono, el Codere Bono sin depósito o cualquier otro bono ofrecido, incluído los bonos por registro a los nuevos usuarios, debes siempre prestar atención a los términos y condiciones.

Lo principal es saber cuanto es el monto mínimo en cada oferta, así como la cantidad máxima a recibir por los bonos. Los rollover son muy importantes pues con ellos sabrás la cantidad de veces que debes apostar o jugar el monto del bono antes de liberarlo.

No olvides verificar de cuánto tiempo dispones para activar los bonos. No querrás perderlo por no jugar en tu casino.

Y siempre debes estar atento a la sección de ‘Promociones’, pues aunque no está activo en el momento y no sabes si el Codere bono sin depósito en México pueda aparecer en el futuro, las ofertas del casino se actualizan constantemente.

Recuerda que el dinero de los bonos no es real, y que sólo puedes apostar ese dinero para volverlo dinero real si ganas en las apuestas deportivas o en los juegos de casino en línea. Podrás retirar las ganancias después de cumplir con todos los requisitos del bono, en cualquiera de los medios ofrecidos por Codere.