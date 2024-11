Sergio Pérez tuvo un grave error en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2024. El tapatío largó desde los boxes, justo por delante de Franco Colapinto, por cambios en el setup de la suspensión del coche, pero perdió rápidamente su posición contra el pilogo argentino por quedarse parado unos segundos luego de la luz verde en el semáforo.

Esta acción no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. En la misma línea, esta equivocación de Checo no le siente para nada bien en un contexto en el que Red Bull Racing está evaluando su continuidad. El oriundo de Guadalajara ya no tiene margen de error y está obligado a rendir en lo que queda del calendario de la Fórmula 1, siempre y cuando el coche se lo permita.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre el error de Checo Pérez?

Luego de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, el periodista argentino Juan Fossaroli le preguntó a Colapinto en zona mixta por su adelantamiento en el arranque de la carrera Sprint. “Se durmió Checo”, contestó Franco entre risas en primera instancia.

Luego, le repreguntaron al rookie de Williams por esta situación y completó: “Se ve que no estaba mirando el semáforo. Capaz estaba tratando de meter primera, a veces tarda un poco. Yo ya estaba preparado para salir, tenía las gomas calientes. Él se quedó esperando ahí unos minutos antes, así que tenía más grip y por lo menos recuperamos un puestito”.

