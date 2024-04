¿Cuál es el bono de bienvenida de estas dos casas de apuestas?

Uno de los principales atractivos del sector en México es el de las promociones para nuevos clientes. Tanto Codere México como bet365 México ofrecen bonos de bienvenida. Generalmente, están activos bonos para apuestas deportivas, pero también para juegos de casino. Nos centramos en los bonos de bienvenida para deportes Codere o bet365:

Operador Descripción de la oferta Código promocional Codere México Triple bono de hasta $5.000 MXN MAXAP.. bet365 México Consiga hasta $4,000 en apuestas gratis con bet365



Las apuestas gratis se pagan como bonos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los bonos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. BOLA365

El código de bonificación BOLA365 se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.

Como ves, en cuanto a cantidad, el bono de bienvenida Codere México es superior. Sin embargo, ten en cuenta que esta promoción exige hasta tres depósitos, mientras que los créditos de apuestas bet365 México se reciben con un solo ingreso. Por lo tanto, a este respecto, preferimos bet365 México, aunque cualquiera de las dos es buena opción.

Términos y condiciones del bono de bienvenida Codere México

Todas las promociones de bienvenida o de carácter regular presentan unos requisitos de activación y liberación. No se trata de un capricho de Codere o bet365 México, sino algo común en la industria. En este caso, vamos a centrarnos en los términos y condiciones del triple bono de bienvenida Codere México. Estos son los más importantes:

1er bono de bienvenida del 100% de lo depositado hasta un máximo de $2.000 MXN.

2º bono de bienvenida del 50% de lo ingresado hasta un máximo de $1.000 MXN.

3er bono de bienvenida del 70% hasta un máximo de $2.000 MXN.

Una vez activado cada bono, dispones de 14 días naturales para liberarlos.

Para activar el bono, debes hacer apuestas simples o parlaysa momios mínimos de -200.

Para liberar los distintos bonos, debes jugar el porcentaje correspondiente al bono obtenido a cuotas mínimas -200.

Sin haber activado y liberado el bono anterior no podrás acceder al bono siguiente.

Términos y condiciones del bono de bienvenida bet365

En bet365, marcamos la diferencia. Por esto, estamos mejorando su Oferta de nuevo cliente. Abra una cuenta, realice un depósito mínimo de $100 a su cuenta y bet365 le otorgará apuestas gratis de la misma cantidad de su depósito elegible (hasta $4,000), cuando realice apuestas elegibles del mismo valor y estas hayan sido determinadas. Solo para clientes nuevos, se aplican condiciones.

• Disponible solo para clientes nuevos. Realice un depósito elegible de un mínimo de $100 o más y solicite la oferta dentro de los 30 días posteriores al registro de su cuenta para recibir un 100% de dicha cantidad en bonos de apuesta, hasta un máximo de $4,000. Una vez solicitados, sus bonos de apuesta serán acreditados en el saldo de su cuenta y no los podrá retirar.

• Para liberar sus bonos de apuesta, debe realizar apuestas elegibles por el valor de su depósito elegible (hasta $4,000), y estas se deben determinar dentro de los 30 días de solicitada la oferta. Solo contarán para estos requisitos las apuestas elegibles que hayan sido determinadas después de solicitar la oferta.

No contará como depósito elegible, los depósitos realizados mediante Astropay Card, Baz y CoDi.

• Las apuestas realizadas deben cumplir ciertas condiciones para contar para la liberación de bonos de apuesta:

• Debe contener al menos una selección con momios de 1.50 (1/2) o superior.

• Solo cuenta la apuesta acumulativa más alta (anticipada o en vivo) hecha a una selección individual en una combinación de mercado/partido para el requisito de determinación de las apuestas.

• En caso de que una apuesta se haya cerrado parcialmente, solo contará la cantidad de la apuesta que permanece activa.

• En caso de que una apuesta haya sido editada utilizando la opción ‘Editar apuesta’, solo se calculará el nuevo importe con base a la nueva apuesta.

• Las apuestas cerradas en su totalidad, los juegos instantáneos, las apuestas a productos de Juego, las apuestas realizadas mediante bonos de apuesta, apuestas gratis, apuestas anuladas, las apuestas en vivo determinadas como empate (push) y las participaciones en ‘Fantasy Sports’, no contarán.

• Los bonos de apuesta no son retirables, y los importes de sus bonos de apuesta no se incluyen en ninguna ganancia. Cualquier ganancia que obtenga de los bonos de apuesta será agregada a su saldo retirable. No podrá utilizar los bonos de apuesta en ciertos productos, ofertas/promociones y tipos de apuesta. Consulte las condiciones completas para más información.

• Si su cuenta se encuentra inactiva por un período de 90 días consecutivos, perderá sus bonos de apuesta y estos serán eliminados.

Codere o bet365: ¿Quién tiene la mejor oferta en apuestas deportivas?

Una vez registrado y activado el bono de bienvenida, lo lógico es empezar a jugarlo. En Codere México dispones de unas 25 opciones diferentes. Es una plataforma fiable, regulada y avalada, entre otros, por el Real Madrid. Sus momios son promedio y está más enfocada a apostantes casuales, pues no incluye tantos mercados en eventos deportivos minoritarios.

Por otro lado, bet365 México es una de las plataformas que mejores momios presenta, aunque es cierto que una sola casa de apuestas no puede ofrecer siempre la mejor cuota. Por eso es recomendable, antes de apostar, hacer una comparativa de mercados Codere o bet365. Dispone de unas 35 opciones y es la mejor para apuestas ITF y similares.

Comparativa Codere o bet365 en otras funciones y características

Para determinar cuál es la mejor casa de apuestas, hay que fijarse en otras muchas cuestiones. A continuación, vamos a analizar varios aspectos de ambas plataformas y establecer quién gana: Codere o bet365 México. Ten en cuenta que se trata de opiniones subjetivas y pueden no encajar con tu estilo como cliente, pero esperamos que te sean útiles.

Interfaz y funcionamiento: gana bet365

Codere México ofrece una plataforma visualmente atractiva pero con algunas fallas Los mercados se agolpan con cierto desorden en la página del evento. Además, el contraste entre blanco, verde y negro de la interfaz no funciona bien siempre, haciendo que, en ocasiones, sea dificultoso navegar por la plataforma. Los tiempos de carga son mejorables.

Por otro lado, bet365 México está mucho mejor organizada. De hecho, creemos que es la mejor plataforma de apuestas deportivas mexicana en este sentido, ¡y también del resto del mundo! Visualmente funciona muy bien. Además, está tan bien diseñada que los tiempos de carga son mínimos. Sin embargo, pocas opciones organizan tan bien sus mercados.

Codere o bet365 apuestas en vivo: ¡Bastante igualado!

Primeramente, a nivel de liquidez, gana sin duda bet365 México. Eso sí, en eventos muy populares, como puede ser la final de la Champions League, Codere México no tiene nada que envidiar. Aunque Codere México mejora en vivo en cuanto a opciones en eventos deportivos minoritarios, como las ligas africanas, sigue estando por detrás de bet365.

Respecto al streaming, bet365 es más completo. Eso sí, en México pueden presentarse restricciones, por lo que es importante consultar con soporte para salir de dudas. Por lo general, en ambas plataformas se pueden visualizar eventos como la NBA o los Grand Slam de tenis. En bet365, necesitas disponer de saldo o haber hecho una apuesta.

¿Quién tiene la mejor aplicación móvil, bet365 o Codere?

En los últimos años, las aplicaciones móviles han ganado gran popularidad, pues permiten hacer apuestas desde cualquier sitio. De esta forma, puedes aprovechar las cuotas con valor mucho más rápido o apostar cuando estás en el mismo recinto en que se disputa el juego. ¿Pero quién tiene la mejor aplicación: Codere o bet365? Creemos que Codere.

Eso sí, bet365 cuenta con una versión móvil mucho mejor, lo que te permite apostar sin necesidad de descargar ningún programa adicional. Pero si quieres una experiencia completa a través de tu celular, decántate por Codere México app. La optimización es muy buena. Además, ¡por supuesto que hay Codere Android y Codere iOS México!

Herramienta cerrar apuesta

En este sentido no hay duda: ¡gana bet365! Y los argumentos son claros. La plataforma británica permite hacer cierre parcial, cierre antes de que comience el evento o cierres automáticos. Además, la opción de cash out está disponible con mayor frecuencia que en Codere. Sin duda, si te gusta el usar esta herramienta en tus apuestas, ¡hazlo en bet365!

Codere o bet365 México: ¿quién sale ganando?

Es difícil determinar un ganador entre ambas plataformas. Lo que sí creemos es que Codere está más enfocado a un tipo de jugador: el recreativo. bet365 México es una plataforma más completa, mucho mejor para usuarios que se toman las apuestas en serio. Eso sí, en mercados poco líquidos acostumbra a limitar a los apostantes ganadores. Te dejamos una recopilación de las ventajas e inconvenientes de cada operador.

Codere bet365 Pros Aplicación fluida.Bono superior.Momios de calidad en la Liga MX.Buen servicio de streaming. Buena herramienta CASH OUT.Momios altísimos casi siempre.Gran servicio de atención al cliente.Interfaz superlativa. Contras No es la mejor opción para apostar en eventos minoritarios.La función CERRAR APUESTA es mejorable.Interfaz un poco confusa.Momios mejorables. Limita con frecuencia si apuestas en mercados poco líquidos.La aplicación no es gran cosa.Con el tiempo ha ido reduciendo sus bonos para clientes ya registrados.No siempre ofrece los mejores momios.

Como habrás podido comprobar a lo largo de este análisis Codere o bet365, ambas plataformas son de una calidad incontestable. Decidir si quieres apostar en Codere o bet365 dependerá más de tu estilo de juego. Nuestra recomendación es que estés registrado en ambas casas de apuestas deportivas para comparar las cuotas y la funcionalidad y acceder a la mejor opción en cualquier momento.