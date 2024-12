Luego de un año de descanso tras su salida de Pumas UNAM en diciembre de 2023, Antonio Mohamed no dudó en firmar con Toluca una vez que la directiva se comunicó con el entrenador argentino. El técnico tiene un difícil pero estimulante objetivo: darle la onceava a los Diablos Rojos.

Toluca tiene un plantel poderoso y continúa invirtiendo dinero para fortalecerlo. Si bien nadie puede leer el futuro y saber hasta cuándo se quedará el Turco Mohamed en los Diablos Rojos, el entrenador argentino comentó que no cree que sea posible dirigir a México tras su paso por Toluca.

ver también Javier Aguirre presentó su renuncia a la Selección Mexicana y esto evitó su salida

“Yo creo que no (sería una opción). Me parece a mí que la Selección (Mexicana) está con el Vasco (Aguirre) y después está el proceso de Rafa (Márquez). Me parece a mí que tendría que cumplirse ese proceso. Y bueno, ojalá que así sea”, manifestó el Turco Mohamed en una entrevista con el programa ‘La Última Palabra’.

Publicidad

Publicidad

Además, el técnico de Toluca reveló que tuvo chances de ser el entrenador del Tri en otros momentos de su carrera: “Uno siempre soñó con ese puesto, pero me parece a mí que ya pasó el tren porque estuve cerca en otros momentos y nunca se dio”.

El Turco Mohamed en su presentación como técnico de Toluca (IMAGO)

“Yo ya estuve en dos o tres oportunidades a punto de ir y nunca se dio. Entonces me parece a mí que, bueno, que le den oportunidad a gente más joven no me parece mal, me parece bien. Y lo importante también es que esté por gente mexicana, que creo que se lo merece”, agregó el Turco Mohamed.

Publicidad

Publicidad

La obligación de Toluca de ser campeón de la Liga MX

Por último, el entrenador argentino manifestó que en Toluca están obligados a ser campeones: “Asumimos la responsabilidad como cuerpo técnico. Nunca me había pasado llegar a un equipo y que me digan ‘tenés que ser campeón’, pero aquí desde que levanté el teléfono y me hablaron me dijeron eso”.

“Así que el compromiso es pelear el título. Lo más importante de todo es que nos están dando las herramientas e intentaremos con nuestra experiencia y vivencias que tuvimos de tantas Liguillas que disputamos aportar eso. La Liguilla se juega muy diferente al torneo y buscaremos que el equipo llegue convencido a la etapa final“, concluyó Antonio Mohamed.