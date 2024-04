¿Cómo registrarse en Codere méxico? guía paso a paso

Registrarse en Codere.mx es fácil, confiable y seguro, pero, lo más importante, es que es un proceso que toma solo unos segundos. Por eso, a continuación, te presentamos los pasos que debes tener en cuenta para llevar a cabo tu registro exitoso en esta casa de apuestas:

Busca en tu navegador favorito la página oficial o encuentra en tu dispositivo móvil la app disponible para la casa de apuestas Codere e ingresa a su interfaz. Oprime la opción “Registro” que se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la plataforma. Diligencia el formulario de inscripción con tus datos personales (nombres, fecha de nacimiento, número celular, correo electrónico, usuario que deseas, contraseña que recuerdes y código promocional si tienes). Dale clic en el botón “finalizar registro”. A tu correo electrónico llegará un mensaje de bienvenida y activación de la cuenta. Desde ahí podrás ingresar nuevamente a la página y acceder con el usuario y contraseña seleccionada. Ya estás listo para jugar y apostar en Codere. Ahora solo basta que hagas tu primer depósito, usando los medios de pago disponibles en el operador.

Términos y condiciones del registro en la casa Codere

Apenas cuentes con el registro oficial por parte de Codere (lo cual se da cuando se verifiquen tus datos personales), ya harás parte de una comunidad grande de apostadores que están viviendo una experiencia única con los juegos de casino y con las opciones ofrecidas a través de las categorías deportivas. Aquí, te mencionamos algunas condiciones que debes tener en cuenta a la hora de hacer un registro en este operador:

Debes ser mayor de edad y residir en México.

La cuenta debe ser personal y no se pueden crear registros con los mismos datos de una persona.

El usuario y la contraseña son libres de escogencia por parte del usuario.

Al aceptar los “términos y condiciones” y la “política de privacidad” el apostador no podrá indicar que nunca fue notificado de estos dos documentos legales.

En caso de hacer un mal uso de la cuenta, el operador se reserva el derecho de anular el registro.

Todas las apuestas, así como las cuotas y ganancias se reflejan únicamente en pesos mexicanos.

Los clientes pueden definir en su cuenta los límites de depósito, ya sea de manera diaria, semanal o mensual, como una forma de control de los impulsos a los juegos de azar.

Se podrá cancelar la cuenta en cualquier momento, pero si deseas volver a abrirla, deberás esperar 24 horas para la activación nuevamente.

¿Cómo se obtiene el bono de bienvenida?

El bono de bienvenida Codere se otorga a los usuarios que se registran por primera vez en la plataforma de este operador. Una vez se cumpla con el registro oficial, el cliente deberá ingresar a su cuenta y depositar un monto mínimo de $200 MXN, obteniendo un 100% de esa recarga hasta por un valor de $2,000 MXN. ¿Lo mejor? Que el bono de bienvenida se extiende por otros dos depósitos más, es decir, que al hacer una segunda recarga el apostador recibe otro monto (50%) de hasta $1,000 MXN, y, un tercer depósito duplicado al 70% con tope de $2,000 MXN.

¿Qué es el código promocional que aparece en el registro?

En el formulario de diligenciamiento existe una casilla denominada “Código Promocional” y está habilitada para que todo nuevo usuario pueda escribir un pin o clave numérica que hará que se active el bono de bienvenida, o, en algunos casos, brinde la opción de aumentar en un valor mínimo el dinero de tu cuenta. Este código se obtiene de algunas páginas o entidades que tienen convenios con Codere y lo suministran como forma de ganar seguidores o de demostrar fidelidad hacia sus plataformas.

¿Qué ventajas tiene el registro en Codere México?

Si aún no estás seguro de crear una cuenta en Codere, aquí te presentamos algunas ventajas que harán que no dudes en registrarte en este operador y de disfrutar de todas las opciones que ofrece diariamente, las cuales harán que vivas tus emociones al límite y tus ganancias sin topes.

En la plataforma se ofrece un “jackpot”, el cual es una bolsa que se va acumulando de dinero y que espera por un ganador en los juegos de slots o máquinas tragamonedas.

Se ofrecen promociones semanales y permanentes. Además, hay ofertas en fútbol, tenis, juegos de casino y más.

El operador se encuentra disponible en tiendas de iOS y Android para que puedas descargar su app y disfrutar de las apuestas desde cualquier lugar en el que estés.

El registro toma menos de 1 minuto. Desde ese momento, tu cuenta queda encriptada y tus datos personales protegidos ante terceros. Incluso para verificar tu identidad en los cobros, te piden foto de tu documento de identidad.

La página cuenta con enlaces rápidos sobre deportes populares y tipos de apuestas más comunes, como los momios especiales y las apuestas anticipadas.

Codere ofrece más de 30 categorías de apuestas, incluyendo los deportes virtuales. Adicionalmente, si no quieres apostar en eventos deportivos, podrás optar por la categoría en política.

Cuenta con más de 10 métodos de pago (depósito y retiro), lo cual hace difícil que un apostador no disponga de alguno de ellos.

Esta casa de apuestas cuenta con varios medios de atención al cliente, los cuales están disponibles las 24 horas del día de los 7 días de la semana.

Preguntas frecuentes

Es normal que al ingresar y conocer una casa de apuestas surjan preguntas sobre la forma en cómo se registran los datos personales allí y las implicaciones que eso pueda tener. Por eso, Codere.mx cuenta con varios canales de comunicación de atención al usuario con el objetivo de resolver las preguntas con el soporte especializado, sin embargo, aquí te presentamos algunas de las preguntas más frecuentes entre los nuevos apostadores:

¿Se puede navegar en la plataforma si no se ha concluido el proceso de registro?

Una persona que no se haya registrado oficialmente en Codere.mx puede navegar por su plataforma, revisar las promociones, visualizar las apuestas en vivo y observar las cuotas establecidas, entre otras cosas, pero no podrá disfrutar del servicio streaming, apostar y jugar en los diferentes juegos de casino, sin dejar de mencionar que no podrá retirar algún tipo de dinero o gozar del bono de bienvenida.

¿Se puede hacer el registro desde la app codere?

La aplicación disponible de Codere para los dispositivos móviles permite disfrutar de todo el portafolio que dispone este operador como si el usuario estuviera en un computador y desde la página o plataforma oficial. Por ello, cualquier persona que tenga la app podrá registrarse desde su celular o tablet, siguiendo los pasos que fueron enunciados anteriormente.

¿Qué sucede si olvidé mi usuario o contraseña?

Si un cliente de Codere olvidó su usuario o contraseña, ¡eso no es problema! Al ingresar al botón de acceso podrá seleccionar la opción de “olvidé mi usuario o contraseña”, generando que se envíe al correo electrónico registrado unas instrucciones para recuperar el ingreso a la plataforma.

¿Qué pasa si se brindan datos errados o falsos?

En caso de que un usuario diligencie datos que no correspondan a la realidad puede ocasionar que el registro no sea exitoso, y, por ende, no tener una cuenta activa. En caso de que el registro se haga con un correo correcto, pero con datos personales errados, puede generar que no se puedan realizar retiros de dinero, teniendo en cuenta que para hacerlo se deberá cargar la imagen del documento de identidad del cliente.