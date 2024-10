¿Cómo conseguir el triple bono de Codere?

El Codere triple bono es la promoción que tiene esa casa de apuestas para todos los apostadores de México que se registren por primera vez en su plataforma. ¿Lo mejor? Que, a diferencia de otros bonos de bienvenida, el de Codere se extiende hasta por los primeros tres depósitos que se hagan en la cuenta del usuario y por un monto de hasta $5,000 MXN, siendo uno de los más altos y atractivos de las apuestas en líneas.

Codere triple bono: los beneficios claves

Con el registro oficial en la casa Codere se abre la posibilidad de obtener hasta $5,000 MXN (con depósito mínimo de $200 MXN) para ser apostado en cualquiera de las categorías deportivas que ofrece este operador, es decir, que se tiene la oportunidad de aumentar los pronósticos y de sumar ganancias.

El beneficio más importante de esta promoción está en que la oferta no se agota con la primera recarga de dinero en la cuenta, ya que se extiende hasta el tercer depósito, permitiendo que el usuario que tuvo una primera apuesta fallida pueda volver a tener otra opción para ganar en el segundo o tercer bono.

Imagen extraída de Codere México.

Pasos para adquirir el triple bono de Codere

No queremos dejar pasar ningún detalle del Codere triple bono para que los usuarios en línea puedan disfrutarlo. Por eso, a continuación, te presentamos la guía para acceder a esta oferta:

Ingresa a la plataforma oficial del operador y dirígete a la opción de registro que encuentras en la parte superior derecha de la interfaz. Llena tus datos personales y completa todo el formulario de inscripción. Cuando ingreses a la plataforma con tu cuenta, busca la opción de “depositar” y recarga con el método que escojas. No olvides que deberás hacerlo con un mínimo de $200 MXN. Selecciona si deseas que tu bono se redima para apuestas deportivas o juegos de casino. Una vez la plataforma verifique el depósito realizado, el primer bono quedará activado en tu cuenta para que puedas hacer las apuestas según la opción seleccionada.

Desde ese momento ya puedes comenzar a pronosticar para cumplir con los requisitos de apuestas. Ten en cuenta que, para acceder al segundo y al tercer bono, deberás haber liberado los fondos disponibles a los que se optó con el bono inmediatamente anterior.

Elegibilidad para el triple bono

Para tener clara la elegibilidad del triple bono, te explicamos como se disfruta de esta promoción: Por ejemplo, si un usuario deposita por primera vez en su cuenta un monto de $700 MXN obtendrá como bono inicial un 100% de este valor, generando un total de $1,400 MXN. Ahora, si el primer depósito lo realiza por valor de $2,500 MXN, la suma máxima a otorgar de bonificación será de $2,000 MXN, teniendo un máximo de bienvenida en su cuenta de $4,500 MXN.

Para la segunda recarga de dinero, si el cliente lo hace por un monto de $900 MXN, automáticamente generará la activación del bono por un valor igual a este, es decir, tendrá en su cuenta una suma de $1,800 MXN, pero si realiza el segundo depósito por un valor de $3,000 MXN, el monto máximo a otorgar del bono será de $1,000 MXN, por lo cual tendrá en su cuenta $4,000 MXN.

Para el tercer y último depósito, si el apostador deposita en su cuenta un valor de $650 MXN, recibirá de vuelta por bonificación la misma suma, teniendo un total de $1,300 MXN. Por el contrario, si realiza una recarga de $3,400 MXN, el monto límite que tendrá el tercer bono de bienvenida será de $2,000 MXN, sumando un total en su cuenta de $5,400 MXN.

Promociones actuales y bono de bienvenida Codere

Si no obtuviste el Codere triple bono, o no pudiste tener suerte con tus pronósticos para tener una ganancia o, tal vez, no lograste completar los requisitos de apuestas para la bonificación, ¡no te preocupes! este operador ofrece alternativas para sus usuarios. En su plataforma podrás encontrar un link de “promociones”, entre las que se destacan estas dos ofertas:

Feliz jueves de combo: Solo debes iniciar sesión e inscribirte en esta promoción. Todos los jueves en un horario determinado podrás hacer apuestas de $400 o más y una de $1,000 o más en cualquier juego de casino y podrás ganar hasta $200 en fondos disponibles para deportes y $400 en bono para el casino.

Solo debes iniciar sesión e inscribirte en esta promoción. y podrás ganar hasta $200 en fondos disponibles para deportes y $400 en bono para el casino. Parlay deportes americanos: Cuando te registres en esta promoción, deberás hacer apuestas de mínimo $100 MXN y con al menos 4 selecciones en deportes como NBA, NFL, MLB, entre otros. Si fallas por una opción, la casa te devuelve el 100% de lo apostado hasta $1000 FD.

Imagen extraída de Codere.

¿Cómo retirar el saldo del bono de Codere?

Para retirar el saldo del Codere triple bono, primero deberás tener en cuenta que tendrás que cumplir con el rollover y los requisitos de apuesta. Para el caso del bono deportivo, se deberán hacer apuestas de 3 veces la cantidad de fondos otorgados, más el primer depósito otorgado por el usuario, en eventos donde se ofrezcan momios de -200 y dentro de un plazo de 7 días para cada bono desde que se active cada uno de ellos.

Si no has cumplido totalmente con los requisitos del operador, no podrás retirar el saldo del bono ni las ganancias que te haya generado esta promoción, pero si ya conseguiste superarlos entonces podrás retirar el dinero ganado con el bono de la siguiente forma:

Ingresa a tu perfil o cuenta en Codere. Accede a la opción de “cobrar” y selecciona el método de pago que deseas. Introduce los datos que te pide la plataforma. Digita la cantidad de dinero que quieres retirar y finaliza tu solicitud. ¡Listo, a disfrutar!

Variedad de opciones de apuestas en Codere México

En la plataforma Codere podrás encontrar diferentes opciones de apuestas para que puedas disfrutar del Codere triple bono como lo prefieras. Son más de 25 categorías para que escojas tus apuestas en: a) modo simple, como, por ejemplo, ganador del partido, marcador exacto o anotador del juego; b) combinadas, como los pronósticos en 2 o más eventos deportivos (ya sea en un mismo deporte o en varios); c) en vivo, donde podrás seleccionar cualquier apuesta en un partido que se está jugando en ese momento; y, d) anticipadas, donde escoges el campeón o al goleador de un torneo.

Aunque el fútbol reúne la mayor cantidad de encuentros y apuestas en Codere, también podrás encontrar en su página web o app oficial otros deportes como:

Tenis

Béisbol

Voleibol

Badminton

Dardos

Golf

Preguntas frecuentes sobre el triple bono de Codere

¿Puedo obtener el bono en la app de Codere?

Por supuesto. No olvides que la app de Codere tiene las mismas funcionalidades que la página web, y, por ello, podrás registrarte, depositar, apostar, retirar dinero y obtener ofertas y promociones, entre las que se puede mencionar el “Codere triple bono”.

¿Cómo se compara el triple bono a bonos de otras casas de apuestas?

El Codere triple bono sobresale en el mercado de apuestas, ya que no solo se activa con el primer depósito (como las ofertas tradicionales), sino que se mantiene por los primeros 3 depósitos. Además, el monto a recibir es de $5.000 MXN, siendo superior al de otras casas de apuestas

¿Es legal apostar en Codere?

La casa Codere es confiable y totalmente legal, pues no solo cuenta con el permiso de operación para México, sino que, además, es vigilada por la autoridad competente de este país. Recuerda que su mercado de apuestas es reconocido por miles de usuarios, ya que hace presencia en varios países de Hispanoamérica.