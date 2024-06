Cómo retirar dinero de Coolbet: paso a paso

Si tienes dinero disponible en tu cuenta de juegos online y quieres transferirlo a tu cuenta bancaria, sólo debes enviar una solicitud de cobro. Únicamente tienes que seguir este simple procedimiento sobre cómo retirar dinero de Coolbet:

Ingresa a la página de Coolbet México y enseguida accede a tu cuenta con nombre de usuario y contraseña. Una vez realizado el Login, navega hacia el botón de retiros. Consulta el importe disponible en tu cuenta, considerando que el operador exige un valor mínimo de retiro. Selecciona la forma más conveniente de retiro en Coolbet, cada pasarela de pago cuenta con un límite de retiro y distintos tiempos para la acreditación, por eso es importante conocer cómo retirar en Coolbet. Informa el valor deseado para el retiro, el pago puede ser total o parcial. Indica los datos solicitados según la forma elegida de cómo retirar dinero de Coolbet, por ejemplo, titular de la cuenta bancaria, número de cuenta, nombre del banco, etc. Antes de finalizar la operación, constata cuidadosamente si toda la información ingresada está correcta. Luego sólo queda aguardar el tiempo necesario para tener el dinero en tu cuenta bancaria.

No olvides que si eres nuevo usuario en la plataforma de Coolbet México puedes hacer tu primer depósito y recibir un valioso bono de bienvenida.

Al bono podrás convertirlo en dinero real siguiendo los Términos y Condiciones de la bonificación, de otro modo no tendrás cómo retirar dinero de Coolbet.

Cómo retirar en Coolbet desde un móvil

El paso a paso de cómo retirar dinero de Coolbet a través del teléfono móvil es igual de sencillo que una PC. La app de Coolbet México está disponible para teléfonos Android, pero como el sitio es responsive, también es posible ingresar al sitio desde el navegador.

Lee estos puntos para saber cómo retirar dinero de Coolbet desde tu móvil:

Identifícate con nombre de usuario y clave en el sitio, ese es el paso inicial de cómo retirar dinero de Coolbet. A continuación, deberás hacer clic en el enlace de retiro en Coolbet. Como mencionamos en el anterior procedimiento sobre cómo retirar en Coolbet desde una computadora, es imprescindible que corrobores el importe disponible en tu cuenta de juego, dado que es necesario contar con un mínimo. Señala la cantidad de dinero que quieres transferir desde tu cuenta de Coolbet hacia tu cuenta bancaria respetando los límites. Indica el método de cómo retirar dinero de Coolbet y brinda la información requerida por el operador. Finaliza la operación. Recuerda que, según la forma seleccionada de cómo retirar en Coolbet, el tiempo para ver reflejado el dinero en tu cuenta, puede variar.

Métodos de retiro Coolbet

La plataforma de juegos online disponible en varios países tiene a disposición diversos métodos cómo retirar dinero de Coolbet. Sin embargo, actualmente para México las opciones son limitadas.

En el siguiente cuadro verás la única forma sobre cómo retirar dinero de Coolbet y sus principales características. Esto no quita que en un futuro existan más métodos disponibles, de hecho, el sitio de apuestas siempre busca mejorar su servicio.

Cómo retirar en Coolbet Límite de retiro mínimo/máximo Tasa de comisión Plazo de acreditación Pago por cuenta bancaria $200 MXN/ $100.000 MXN Gratis 1 (un) día bancario.

El mejor método sobre cómo retirar dinero de Coolbet

En Coolbet México sólo se puede utilizar como método de retiro transferencias a cuentas bancarias, esto es por cuestiones de seguridad y políticas aplicadas por la plataforma.

No obstante, a pesar de ser la única manera de cómo retirar dinero de Coolbet, es una excelente opción debido a que no se cobran tasas de comisiones, la acreditación del dinero no demora demasiado y los límites de retiro son buenos.

FAQs

¿Cuáles son las tasas de comisión de transferencia en Coolbet?

Podrás optar por cómo retirar dinero de Coolbet con tranquilidad, así como los depósitos ya que la transacción es gratis, no obstante, es posible que la forma de pago cobre alguna tasa, por lo que es mejor entrar en contacto con el medio antes de operar.

¿Cuánto tarda un cash out en Coolbet?

El cash out o cobro anticipado es una opción disponible en ciertas ocasiones. Cuando el usuario solicita un cierre de apuesta, el dinero ofrecido por cash out, generalmente, está a disposición de manera inmediata.

¿Cuánto es el límite mínimo de retiro en el sitio de apuestas Coolbet?

El monto mínimo de retiro en la plataforma actualmente es de $200 pesos mexicanos.

¿Cuánto es el límite máximo de retiro en la casa de apuestas Coolbet?

El importe máximo para retirar, en este momento, es de $100.000 pesos mexicanos, podrá realizar un nuevo pedido de retirada cuando sea procesado el pago y se habilite nuevamente el límite de cómo retirar dinero de Coolbet.

¿Cuánto tarda una transferencia para un retiro?

El plazo máximo para ver reflejada una transferencia de retiro es de, aproximadamente, 24 horas hábiles.

¿Cómo cancelar un retiro?

Para cancelar un retiro, aún no debe estar procesado el pago, es posible pedir la cancelación de una retirada por medio del servicio de atención al cliente.

¿Todos los medios de pago sirven para realizar transferencias internacionales?

Muchos medios de pagos tienen la posibilidad de aceptar varias divisas, pero, para retirar en Coolbet, la transacción se realiza por medio de la moneda local, o sea, pesos mexicanos.

¿Cuáles son los métodos de pago en Coolbet?

Se puede depositar a través de Mercado Pago, Codi, Todito Cash, AstroPay, tarjeta de débito, entre otros. En cambio, la única forma sobre cómo retirar dinero de Coolbet es a través de cuenta bancaria.

¿Qué pasa si un retiro se encuentra bloqueado?

Un retiro puede ser bloqueado porque el límite es menor o mayor al habilitado, algún error de los datos ingresados del método de pago o porque el usuario de la cuenta de juegos no coincide con el titular de la cuenta bancaria.