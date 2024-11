Semanas atrás, en septiembre, Santiago Giménez sufrió una muy dura lesión, la cual lo sigue manteniendo fuera de las canchas. Sin embargo, la noticia positiva con respecto a la situación del delantero está que está cada vez mejor y próximo a volver a jugar. Pero, además, el propio Bebote aseguró que su ausencia le sirvió para más que solo recuperarse.

Cuando se conocieron los detalles de la lesión, se estimaba que Santi no podría volver a jugar en el año corriente. No obstante, los plazos se acortaron, y el mexicano está muy cerca de poder volver a pisar los terrenos de juego con Feyenoord. Y antes de volver, Giménez lanzó un aviso.

La recuperación especial de Santi Giménez tras su lesión

Mientras aguarda por su regreso a las canchas, Santi brindó una entrevista con Feyenoord en la cual dio detalles sobre su recuperación. “Todavía no sé cuándo será mi vuelta, pero me estoy preparando para estar lo mejor posible”, comentó el delantero en relación a los plazos para su vuelta.

A continuación, Santi dejó en claro que no solo trabajó para recuperarse de su lesión sino que, además, lo hizo para volver incluso mejor. “En mi recuperación no solo nos enfocamos en el tendón de la corva, sino que trabajamos todo y me siento más fuerte que nunca”, reveló el delantero mexicano.

El delantero está cada vez más cerca de volver a jugar (IMAGO)

“Necesito seguir trabajando para evitar una nueva lesión y para estar en forma para la segunda parte de la temporada”, concluyó. La buena noticia para Giménez es que su retorno a los campos de juego está cada vez más cerca, mucho antes de lo que se esperaba desde un comienzo.

Santi Giménez quiere volver a sonreír

El delantero no tuvo el mejor de los momentos antes de su lesión. Entre Feyenoord y México, Giménez lleva seis partidos sin anotar, un número de juegos alejado de lo que Santi suele acostumbrar. Es por eso que, en su regreso, el mexicano buscará volver a celebrar.