Pero, a decir verdad, los Coolbet métodos de pago para depósitos son más variados que los de retiro, pero la buena noticia es que se pueden realizar cualquiera de las dos operaciones sin costos por parte del sitio de apuestas.

A continuación, te mostramos un adelanto de las formas para pagar más populares en las casas de apuestas de México y luego te contaremos cuál de todos ellos son aceptados por Coolbet métodos de pago:

Visa/ MasterCard

Redcompra

Skrill

Facilito

Banco Pichincha

Neteller

Ecopay

MuchBetter

Mach

Astropay

Jeton

Transferencia Bancaria

Otros

Cómo depositar en Coolbet – Guía de pago

Una vez que elijas tus Coolbet métodos de pago más convenientes, debes seguir una serie de pasos para realizar la recarga en tu cuenta de juegos. Si es tu Coolbet primer depósito, es importante que chequees si la pasarela de pago habilita algún bono especial.

Ya definido el Coolbet métodos de pago con el que realizarás tu recarga, sólo resta seguir este procedimiento sencillo de 6 pasos:

Ingresa a tu cuenta personal de juegos de Coolbet con los datos de usuario y clave de acceso. En el caso de no ser cliente aún de la casa de apuestas, tu paso inicial será hacer la inscripción. Dirígete hacia el margen superior de la página web, allí, verás el enlace para depositar, haz clic sobre él. Enseguida, se desplegará un menú con todas las opciones de pago. Si eres usuario nuevo, conviene que consultes antes si la pasarela de pago habilita bonificaciones o promociones. Por otra parte, cada Coolbet método de pago posee topes mínimos y máximos de ingreso. Señala el monto que quieres recargar en tu cuenta de juegos Coolbet, no te olvides de los límites según la pasarela seleccionada. Brinda los datos necesarios para llevar a cabo la operación, esto es, información personal y los datos del Coolbet método de pago. La forma de pago elegida debe corresponder al titular de la cuenta de juego. Para finalizar la transacción, confirma que todos los datos ingresados sean correctos y aguarda el tiempo estipulado para la acreditación del pago en la casa de apuestas.

En el cuadro siguiente, presentamos los detalles con un resumen de los Coolbet método de pago, plazos, montos mínimos y máximos, etc.

Coolbet métodos de pago Comisiones Límite mínimo Límite máximo Plazo de acreditación Forma de depósito Tarjeta Visa/ MasterCard Gratis $50 MXN $100.000 MXN Automático Tarjeta Spei Gratis $50 MXN $100.000 MXN Automático Monedero electrónico Codi Gratis $50 MXN $100.000 MXN Automático Depósito con cupón Oxxo Gratis $50 MXN $100.000 MXN Hasta 48 horas Depósito con cupón 7- Eleven Gratis $50 MXN $100.000 MXN Hasta 1 hora Depósito con cupón

Si bien en términos generales los montos mínimos y máximos se encuentran entre los $50 MXN a $100.000 MXN pueden variar y actualizarse, por ende, recomendamos constatar los montos antes de depositar y qué métodos de pago están habilitados.

También, si quieres aplicar a una promoción, corrobora cuánto es el valor mínimo solicitado más los detalles del rollover.

Cómo retirar dinero de Coolbet

Los Coolbet métodos de pago para retiros no abundan, por ende, el procedimiento para hacer retiros es único. Probablemente, cuando se habiliten nuevas formas de pago pueda variar, pero por el momento este es el paso a paso para retirar:

Logueate en tu cuenta con la información de tu cuenta de usuario y navega hacia el botón “retirar”. Aparecerá sólo la opción de pago bancario por el momento, pero no dudamos que el sitio realiza su mejor esfuerzo para agregar otros Coolbet métodos de pago. Digita el valor que quieres retirar de tu cuenta de juegos, no olvides de chequear tu saldo disponible para extracción. El importe para retirar puede ser total o parcial, es decir, puedes dejar un monto en tu cuenta de juegos para seguir apostando. Indica los datos necesarios para hacer la transacción como información de la cuenta bancaria, nombre de la entidad financiera, etc. El nombre del titular de la cuenta de banco debe coincidir con el responsable de la cuenta de juego. Finaliza la operación constatando la información ingresada, si está todo correcto, confirma y aguarda el plazo estimado de acreditación.

Cabe mencionar que, si constatas una demora mayor al tiempo normal, es aconsejable comunicarse con el servicio de atención al cliente. En el siguiente cuadro, presentamos un resumen con los Coolbet métodos de pago.

Coolbet métodos de pago Comisiones aplicadas Retiro mínimo Retiro máximo Tiempo aproximado de acreditación Pago bancario Sin tasas de comisión $200 MXN $100.000 MXN 24 horas hábiles

Cómo pagar por PayPal

PayPal se ha convertido en uno de los métodos de pago favoritos de los jugadores en las casas de apuestas online por ser un método fácil y seguro.

Muchos sitios de apuestas admiten esta forma de pago, pero en Coolbet aún no está disponible la opción. Sin embargo, hay otras billeteras virtuales similares, por lo tanto, indicaremos el paso a paso de depósito tomando como referencia los demás monederos.

Inicia sesión en la casa de apuestas Coolbet con los datos de tu perfil de usuario. Oprime el botón de depósitos dentro de tu cuenta, allí aparecerán las opciones de pago. Selecciona como método de pago la billetera virtual PayPal. Señala el monto que quieres recargar en tu cuenta de juegos Coolbet. Brinda la información necesaria de tu monedero electrónico para efectuar la operación. Confirma y finaliza la operación. Ahora, deberás esperar el tiempo estipulado para el procesamiento del pago.

Preguntas frecuentes

Nos parece apropiado para cerrar este artículo sobre las pasarelas de pagos de Coolbet, completar esta guía con las preguntas más comunes relacionadas a este asunto.

¿Son seguros las formas de pago en Coolbet?

Sí, las formas de pago de Coolbet son confiables y seguras, permitiendo sólo realizar operaciones de retiro y depósitos con cuentas bancarias que coincidan con el nombre del titular de la cuenta de juegos.

Coolbet, además, posee licencia y tecnología de encriptación de datos para que toda la información delicada ingresada por el usuario quede resguardada.

¿Cuánto tarda Coolbet en pagar?

En líneas generales, los pagos online en Coolbet ingresan de manera automática, sin embargo, puede demorar un poco más si el cliente decide realizar el pago en efectivo.

Con respecto a las retiradas, las transacciones tienen una demora de, aproximadamente, 24 horas.

¿Cuál es el depósito mínimo en Coolbet?

El ingreso mínimo válido es de $50 MXN, pero puede cambiar según el método de pago, además, no olvides de corroborar cuánto es el depósito mínimo si quieres aprovechar alguna promoción.

Tiempo de acreditación Formas de pago Comisiones Ingreso mínimo Automáticos Visa/ MasterCard (tarjeta)Spei (E-wallet)Codi (cupón) Ninguna $50 MXN Hasta 48 horas Oxxo (cupón) Ninguna $50 MXN Hasta 1 hora 7-Eleven (cupón) Ninguna $50 MXN

¿Cuánto es el retiro mínimo en Coolbet?

En la actualidad, el importe mínimo para los retiros en Coolbet es de $200 MXN a través de transferencia bancaria.

Plazo de acreditación Forma de pago Comisiones Valor mínimo para retirar Hasta 1 día hábil Transferencia bancaria Ninguna $200 MXN

¿Cuáles son las comisiones por transferencia (depósito y retiro)?

Coolbet no cobra comisiones por las operaciones de depósitos o retiro, independientemente de las formas de pago e importe, no obstante, es recomendable que consultes con tu método de pago para corroborar que no existan cargos extras por la operación.

Tiempo de procesamiento para depósitos y retiros

Los depósitos no tienen demoras, aunque en ciertos métodos, especialmente en efectivo, el tiempo de tardanza llega a ser de hasta 2 días.

Los retiros pueden demorar máximo 24 horas hábiles, sin embargo, suele ingresar en menos tiempo.

¿Cómo cancelar un retiro?

Los retiros pueden ser cancelados si aún no fue procesado el pago, en el caso de estar pendiente para su aprobación, podrás comunicarte con el Centro de Atención al cliente disponible las 24 horas.

¿Qué divisas están disponibles?

Todas las operaciones en Coolbet se realizan a través de la moneda local, o sea, pesos mexicanos.

¿Todos los métodos permiten hacer transferencias internacionales?

Sí, algunas formas de pago permiten hacer transferencias internacionales, pero, por el momento, en Coolbet México no necesitarás operar con otras divisas más que con la moneda nacional.