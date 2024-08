¿Qué significa cerrar apuesta en Codere?

Cerrar apuesta en Codere es una estrategia te permitirá maximizar tu dinero y disfrutar al máximo de tus jugadas en tus deportes favoritos. Aquí te vamos a mostrar una guía completa que te muestra cuáles son las mejores prácticas para lograrlo.

¿Cuál es la función de apuesta cerrada de Codere?

La plataforma de apuestas deportivas de Codere permite apostar en una gran variedad de deportes como el fútbol soccer, fútbol americano, béisbol, tenis, básquetbol, y muchos más. Además de eso, al apostar en Codere recibes una mejora en las líneas cuando realizas apuestas tipo parlay de al menos tres jugadas.

Otro de los beneficios de apostar en Codere es el de cerrar una apuesta. Esta opción la puedes utilizar incluso desde tu celular y en cualquier momento. Cerrar una apuesta en Codere significa realizar el cierre anticipado de una apuesta, es decir, la posibilidad de retirar un porcentaje del beneficio cuando un ticket no ha sido resuelto en su totalidad.

Se debe tener cuidado, pues cerrar una apuesta en Codere no está disponible para todas las jugadas y solo lo está en algunos eventos en los que el sistema ofrece este cierre anticipado.

¿Cuáles son las apuestas cerradas Codere?

Las apuestas cerradas Codere es un término con el que te debes familiarizar si lo que buscas darle un máximo rendimiento a tu ‘bank’. Además, saber que significa cerrar una apuesta en Codere te permitirá minimizar las pérdidas y es una estrategia que puedes utilizar antes de que un evento en el que apostaste finalice. Es decir, estará disponible la posibilidad de retirar una parte de tu apuesta antes de que se resuelva el partido o evento.

Supongamos que realizas una apuesta por $1000 MXN a un momio positivo, en la que optaste por darle la victoria a la Selección Méxicana de fútbol. Si bien la selección va logrando ese objetivo, puede que el equipo rival ponga en peligro el triunfo de la ‘Tri’ y de tu apuesta en el segundo tiempo. Es aquí cuando puedes aprovecharte de cerrar una apuesta en Codere.

Si esta opción está disponible para tu jugada, puedes cerrar la apuesta e irte con parte de la ganancia. Pero, también se puede cerrar una apuesta en Codere si la jugada no está saliendo como se esperaba. En caso de que tu apuesta de $1000 haya pasado más de la mitad del partido y la Selección no haya logrado adelantarse en el marcador, puedes cerrar la apuesta y en caso de que sea no ganadora, habrás evitado perder el 100% del dinero apostado.

¿Qué tener en cuenta antes de cerrar una apuesta en Codere?

Cerrar una apuesta es un término que significa o también se conoce como ‘Cash out’. Apostar en Codere te permite aplicarlo en una gran variedad de deportes presentes en la plataforma. El aspecto más importante a tener en cuenta antes de cerrar una apuesta en Codere es que la cantidad de dinero que se puede recuperar o ganar, al hacer ‘Cash out’, depende de los momios en vivo y de la situación en el momento particular del evento deportivo.

Así las cosas, entre más cerca esté de finalizar el evento deportivo y el resultado de este se encuentre a tu favor, mayor será la cantidad de dinero que se podrá retirar al cerrar una apuesta en Codere. Si controlas esa información, tomarás buenas decisiones y administrarás de manera óptima tu bank al apostar en Codere.

¿Cómo se cierran las apuestas de Codere?

Cerrar una apuesta en Codere es realmente sencillo. Sigue los pasos a continuación y si lo necesitas, podrás realizar el cash out:

Ingresa a tu cuenta con tu usuario y contraseña. Encuentra tu evento deportivo y realiza una apuesta. Debes estar atento al evento en vivo en Codere (App o Web). En la sección ‘Mis Apuestas’ encontrarás tus jugadas. Para este caso necesitas ver las que están en el apartado de ‘Abiertas’. A medida que transcurre la jugada verás la cantidad de dinero que puedes retirar dependiendo de los hechos del partido o del evento deportivo. Si lo deseas, haces clic en Cash Out y luego confirma que quieres cerrar una apuesta en Codere. Cuando el cierre de la apuesta se confirme, podrás contar con el nuevo saldo en tu cuenta.

¿Qué tipos de apuestas se pueden realizar en Codere?

Realizar apuestas deportivas puede empezar a ser algo abrumador: la cantidad de ofertas de jugadas, los distintos mercados en cada partido y el alto número de deportes para realizar los picks, pero apostar en Codere es muy sencillo, pues la plataforma permite realizar siete tipos de apuestas para que cada usuario pueda ajustarse a sus propias necesidades.

Un aspecto a atender antes de realizar una apuesta e incluso cerrar una apuesta en Codere, es que entre más ‘riesgosa’ la apuesta, la ganancia puede aumentar. Es decir, entre más alto sea el momio de la jugada, se entregará una mayor recompensa.

Derecha: Esta es la jugada más sencilla para apostar en Codere. Consiste en elegir una sola jugada en alguno de los deportes que ofrece la plataforma. Si la jugada termina en acierto, la apuesta es ganadora y la plataforma te pagará las ganancias dependiendo del momio del ‘pick’. La ganancia se calcula al multiplicar la cantidad apostada por el momio de la jugada. Si se percibe en algún momento que la jugada está en peligro, usar la opción de cerrar una apuesta en Codere puede ser una opción. Parlay: En un parlay se deben elegir dos o más ‘picks’ en diferentes eventos deportivos. Al igual que en la derecha, el premio se calcula al multiplicar los diferentes momios de las jugadas seleccionadas por la cantidad de dinero que se apostó. La plataforma automáticamente indica el valor del momio en el ticket antes de que un usuario realice la apuesta. Round robin: En el round robin se eligen al menos tres o más eventos diferentes. Con este tipo de apuesta, se toman los ‘picks’ para formar todas las posibles combinaciones y se ordenan todas las posibilidades en diferentes parlays, de acuerdo al número de selecciones. ‘Keyparlay’: Para apostar en Codere usando el ‘keyparley’ se deben elegir cuatro o más selecciones. Uno de esos ‘picks’ se marca como ‘banca’, el cual debe terminar siendo ganador. El resto de las jugadas se ordenan en combinaciones posibles de diferentes parlays que dependen de la cantidad de jugadas seleccionadas.de acuerdo con el número de selecciones.

¿Qué son las apuestas según el momento?

Existen varios tipos de apostadores. Algunos son de los que realizan apuestas con anticipación, mientras que existen otros que prefieren apostar cuando sus eventos deportivos favoritos están en vivo. La realidad, es que también muchos utilizan ambas opciones para elegir sus ‘picks’. Pero, ¿qué son las llamadas apuestas según el momento?

Apuestas previas al evento: Son las jugadas que se realizan antes del comienzo del evento o partido, incluso algunos minutos previos. Es recomendable informarse sobre las situaciones que rodean la jugada: las lesiones, el clima, etc. Apuestas en directo (en vivo): Estas apuestas se realizan durante el transcurso del partido o evento. Un apostador decide realizar una apuesta dependiendo de lo que ha sucedido en la primera mitad del evento seleccionado, o al final del mismo. Apuestas anticipadas: La plataforma también permite realizar las apuestas anticipadas, que se realizan sobre competiciones futuras. En estas, no se conocen los participantes en el momento de realizar las apuestas. También son en las que se predicen los futuros ganadores de un torneo. De esta manera, este tipo de jugadas son tratadas de manera especial respecto al otro tipo de apuestas

Debes verificar la información y estar seguro de las jugadas que realices en la plataforma para tomar la decisión correcta a la hora de querer cerrar una apuesta en Codere. Sin embargo, tener paciencia es la clave para generar ganancias en las apuestas deportivas.

Condiciones para cerrar una apuesta en Codere

Cerrar una apuesta en Codere es una herramienta que está sujeta a que las condicionantes de los eventos en los que se realizó una jugada permitan que el mismo sistema ofrezca el cierre anticipado. De esta manera, las condiciones cambiarán para cada jugada y el cierre anticipado no estará disponible en cada tiquete.

Sin embargo, cerrar una apuesta es una buena estrategia que consiste en poder retirar un porcentaje del beneficio cuando una jugada no se ha resuelto en su totalidad.

Se debe tener en cuenta que al ser una práctica que se realiza en vivo y mientras el evento deportivo se sigue desarrollando, el valor del porcentaje disponible a retirar puede variar dependiendo de los hechos que sucedan en el partido. Por eso es importante tener un análisis previo de la jugada, considerar todas las variables que pueden suceder y mantener la calma a la hora de tomar la decisión de usar el cierre anticipado. Si bien es una estrategia que permite minimizar la pérdida de dinero y cuidar el bank, si no se usa de manera correcta puede causar pérdidas mayores.

Preguntas frecuentes

¿En qué deportes puedes cerrar apuestas?

Se puede cerrar una apuesta en Codere de cualquier deporte, siempre y cuando esté disponible en la plataforma la opción de cierre anticipado. En algunos casos, hay deportes en los que no es común contar con este beneficio, pero por lo general también aparecerán en disciplinas como fútbol, tenis, baloncesto, entre otros.

Es importante recordar que no siempre aparecerá la opción de cerrar una apuesta en Codere. Mucho depende del tipo de apuesta que se realizó, o si se utilizó algún tipo de bono promocional. Si ese es el caso, no se podrá utilizar el cierre anticipado para la jugada.

¿Cuánto tarda en reflejarse en mi cuenta?

Al cerrar una apuesta en Codere, la plataforma tardará escasos minutos en reflejar el nuevo saldo en tu cuenta.

¿Es legal apostar en Codere México?

Sí. Apostar en Codere es legal y seguro. La plataforma cuenta con la licencia aprobada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y está autorizada para operar en México. Podrás recibir todos los beneficios de esta casa de apuestas, como realizar jugadas, depositar y retirar dinero, y por supuesto, podrás también cerrar una apuesta en Codere cuando así lo necesites.

¿Cómo retirar en Codere México?

Retirar dinero en Codere es muy sencillo. Primero debes tener tu cuenta de usuario verificada. Esto significa que enviaste los documentos que te solicitó la plataforma para realizar el proceso. Una vez con tu cuenta en regla, podrás utilizar la opción de retiro, indicando cuánto dinero quieres recibir. Este es un proceso que puedes hacer mediante transferencia (2-3 días) o en sus locales físicos (inmediato).