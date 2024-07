Pronósticos Austin vs Rayados: los mexicanos llegan como favoritos

Bolavip México te ofrece los mejores pronósticos para Austin vs Rayados, por la fecha 2 de la Leagues Cup.

Rayados inició la Liga MX de forma auspiciosa en cuanto a las estadísticas, pero aún genera ciertas dudas en el rendimiento. Por esta razón, Monterrey observa a la Leagues Cup como una linda competencia para mejorar el nivel y romper el maleficio de Fernando Ortiz, quien nunca pudo pasar las semifinales.

Previo al duelo de este martes entre el conjunto mexicano ante Austin, nuestro especialista te ofrece los mejores pronósticos deportivos para que pongas en consideración a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Austin vs Rayados

Monterrey gana el partido

El conjunto que milita en la Liga MX llega en un gran momento, contemplando que ganó en cuatro de los últimos cinco partidos que disputó.

Enfrente está Austin, que apenas ganó un partido de los últimos cuatro que disputó entre todas las competencias.

Resultado: Rayados – 1.90 en bet365

Ambos equipos marcan y al menos tres goles

En cuatro de los últimos cinco partidos que disputó Austin convirtieron los dos equipos y hubo al menos tres goles.

A su vez, en siete de los últimos once partidos que afrontó Monterrey, las estadísticas señalan que los dos conjuntos anotaron. ¿Más de dos goles? En 12 de los anteriores 16 partidos que disputó entre todas las competencias.

Más 2.5 goles y ambos marcan – 1.83 en bet365

Berterame, una amenaza de gol

El delantero argentino marcó en tres de los últimos cinco partidos que disputó con la camiseta de Monterrey. También metió un gol en el enfrentamiento entre MLS All Star vs Liga MX All Star.

Anotará en cualquier momento Germán Berterame – 2.87 en bet365

Cuotas en Austin vs Rayados

Las cuotas son cortesía de bet365, corresponden al momento de la publicación y están sujetas a cambios.

